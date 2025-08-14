FEMINICÍDIO

Homem invade casa e mata ex-companheira a facadas na frente do filho de 6 anos

Diones Henrique de Souza Marinho foi preso pelo crime

Wendel de Novais

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:10

Diones matou Dinah a facadas Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Diones Henrique de Souza Marinho, de 32 anos, foi preso por feminicídio após matar a ex-companheira a facadas na frente do filho de seis anos na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo. O crime foi registrado no domingo e a vítima, Dinah Marinho Amorim, 27, foi surpreendida pelo criminoso, que chegou ao local encapuzado e deu ao menos 10 golpes de facas nela.

De acordo com a polícia, o feminicida passou o dia dos pais com o filho e o deixou na casa de Dinah durante a tarde, mas voltou ao local para cometer o crime na presença da criança. Por não conseguir ajuda, inclusive, o menino teria dormido ao lado do corpo da mãe até que ela fosse encontrada morta na manhã do dia seguinte. Diones, por sua vez, fugiu imediatamente após ter assassinado a ex-companheira.

O crime teria sido motivado pelo fato do feminicida não aceitar o fim do relacionamento. Ele, inclusive, teria se enfurecido após saber que Dinah estava namorando com outro homem. Segundo informações da família, Diones vivia rodeando a vítima e não a deixava em paz. A mulher só foi encontrada depois de uma colega de trabalho sentir falta dela e ir procurá-la na casa.