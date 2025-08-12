Acesse sua conta
Mulher é executada a tiros dentro de casa após ser ameaçada por facção

Taiane da Silva Correia foi alvo de diversos disparos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12:14

Taiane da Silva Correia, 33 anos, foi executada a tiros Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Taiane da Silva Correia, 33 anos, foi executada a tiros dentro da própria casa em Coração de Maria, a 120 km de Salvador, na noite de segunda-feira (11). De acordo com informações iniciais, a vítima, que era mais conhecida como Gêmea, foi alvo de um acerto de contas.

Taiane, que já tinha passagem por tráfico de drogas, seria integrante da facção do Comando Vermelho (CV) e passou a sofrer ameaças por fazer parte do grupo, chegando a ser jurada de morte por um traficante de um grupo rival. Por isso, a linha principal de investigação aponta um crime por conta do tráfico de drogas.

A vítima, inclusive, possui uma condenação a quase dois anos pelo crime. O ataque a tiros foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que foi acionada por volta das 18h45 através de agentes da 97ª Companhia Independente (CIPM). Ao chegar no local, no entanto, os policiais localizaram a vítima sem sinais vitais.

O caso foi registrado pela 1ª Delegacia Territorial (DT/Santo Amaro), que investiga o homicídio e já tem informações de que apenas um homem invadiu a casa de Taiane e efetuou disparos contra ela. Diligências já estão em andamento para revelar as circunstâncias do crime, bem como sua autoria e motivação.

