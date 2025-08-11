CRIME

Feminicídio: mulher é morta a tiros no meio da rua na Bahia

Companheiro é principal suspeito e está foragido

Wendel de Novais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:52

Rosimeire da Cruz, de 28 anos, foi morta a tiros Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Rosimeire da Cruz, de 28 anos, virou vítima de feminicídio na cidade de Queimadas, na Bahia. De acordo com informações iniciais, ela foi alvo de disparos no meio da rua e acabou morrendo no local. O responsável pelo crime seria o companheiro da vítima, que não foi localizado desde então.

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou a informação por meio de nota. “Informações preliminares apontam que o agressor seria o companheiro da vítima que está foragido. Oitivas estão em curso para localizar o homem e esclarecer a motivação e circunstâncias do crime” informa a PC sobre as investigações.

O caso foi registrado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Senhor do Bonfim, que está à frente da investigação.Rosimeire foi morta na Rua Padre Michel. Não há ainda informações sobre velório e sepultamento da vítima.