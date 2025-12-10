Acesse sua conta
BR-324 e BR-116 vão passar por manutenção antes do Natal na Bahia

Rodovias atualmente estão sob administração do Dnit

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:06

Confira os radares na BR-324
Radar na BR-324 Crédito: Marina Silva/CORREIO

As BR-324 e BR-116 vão passar por uma série de obras de manutenção antes do Natal. A informação foi confirmada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, na manhã desta quarta-feira (10). Segundo o ministro, os trechos federais, principalmente nas proximidades de Salvador, serão reforçados para o aumento do fluxo de veículos durante o período de festas e férias de verão na Bahia.

“Essa época traz muita gente para a região. A manutenção será feita para que, até a concessão, as rodovias estejam nas melhores condições”, afirmou.

Confira os radares espalhados na BR-324

Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO
1 de 15
Radar na BR-324 por Marina Silva/CORREIO

As rodovias serão leiloadas em 2026, após o encerramento do contrato com a ViaBahia. Os trechos estão atualmente sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Confira abaixo os leilões previstos:

▶️ Rota dos Sertões – BR-116

Previsão: março de 2026

Extensão: 502 km

▶️ Rota 2 de Julho – BR-116/324

Previsão: novembro de 2026

Extensão: 653 km

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha será liberada até a próxima semana

O ministro também confirmou que a ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, deve ser liberada até a próxima segunda-feira (15), após meses de interdição.

A liberação deve aliviar o tráfego no período das festas de fim de ano. As obras da nova ponte, que já estão em fase de fundação, seguem com previsão de entrega em 2026.

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha por Arquivo
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha por Reprodução
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha por Reprodução/TV Santa Cruz
1 de 3
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha por Arquivo

Br-324

