Ponte sobre o Rio Jequitinhonha será liberada nos próximos dias, diz DNIT

Via está interditada desde maio

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:55

DNIT realiza vistoria em ponte na BR-101
DNIT realiza vistoria em ponte na BR-101 Crédito: DNIT

A ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, deve ser liberada nos próximos dias após meses de interdição. A confirmação veio após uma nova vistoria do DNIT nesta semana, que apontou avanço nos serviços de reforço da estrutura, abrindo caminho para o retorno do tráfego de veículos pesados e o fim do desvio utilizado desde maio.

A medida deve aliviar o trânsito no período das festas de fim de ano, enquanto as obras da nova ponte - já em fase de fundação - seguem com entrega prevista para 2026.

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha por Arquivo
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha por Reprodução
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha por Reprodução/TV Santa Cruz
1 de 3
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha por Arquivo

Durante a visita ao estado, o diretor de Infraestrutura Rodoviária do DNIT, Fábio Nunes, acompanhou as equipes técnicas em inspeções no km 661,72 da BR-101/BA, em Itapebi. Segundo o órgão, a antiga ponte passou por reforços estruturais que agora permitem a retomada gradual da circulação de ônibus e caminhões. O limite de peso, porém, só será divulgado após a finalização dos serviços.

“Esse reforço da ponte existente permitirá a liberação do tráfego para ônibus e veículos de carga, cujo peso será definido após a conclusão dos serviços. Com isso, parte significativa dos veículos deixará de usar o desvio da Veracel”, afirma o superintendente regional da Bahia, Roberto Alcântara.

A nova travessia, construída ao lado da estrutura atual, terá cerca de 510 metros de extensão, faixas duplicadas e maior capacidade para atender ao fluxo intenso da BR-101. A rodovia é uma das mais importantes do país para o transporte de cargas e passageiros, além de ser fundamental para o turismo baiano, conectando praias e cidades litorâneas ao longo do seu percurso.

Na região, o projeto também deve beneficiar diretamente o escoamento industrial, especialmente o transporte de produtos das fábricas de grande porte e das plantações de eucalipto usadas na produção de celulose e carvão vegetal nas áreas de Feira de Santana e Alagoinhas.

Vistorias em outras rodovias

Além da inspeção em Itapebi, o diretor do DNIT percorreu trechos da BR-116 e da BR-324, antigas concessões da ViaBahia, para avaliar as condições do pavimento e definir próximas intervenções. Os trechos passam por serviços de tapa-buracos, microrrevestimento asfáltico, fresagem, roçada, limpeza de drenagem e reforço na sinalização horizontal e vertical.

“O objetivo da inspeção foi identificar as maiores necessidades para recuperação funcional do pavimento e melhoria da segurança e do conforto dos usuários”, explicou o coordenador de Engenharia, Antônio Carlos.

