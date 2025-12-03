Inmet emite alerta de chuvas intensas para a Bahia e mais 11 estados; confira previsão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:14
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para a Bahia e outros 11 estados. O aviso, classificado com grau de severidade de perigo potencial, vale até esta quarta (3).
Segundo o órgão, são esperadas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Pará: Sudeste Paraense, Sudoeste Paraense, Baixo Amazonas, Marajó
Tocantins: Ocidental do Tocantins, Oriental do Tocantins, Norte Goiano (região geográfica do IBGE vinculada ao estado)
Maranhão: Oeste, Leste, Sul, Centro Maranhense
Mato Grosso: Centro-Sul, Nordeste, Norte, Sudoeste Mato-grossense
Acre: Vale do Acre, Vale do Juruá
Piauí: Centro-Norte, Sudoeste, Sudeste Piauiense
Rondônia: Leste Rondoniense, Madeira-Guaporé
Roraima: Norte de Roraima, Sul de Roraima
Amazonas: Centro, Sul, Sudoeste, Norte Amazonense
Bahia: Extremo Oeste Baiano, Vale São-Franciscano, Centro Norte Baiano, Centro Sul Baiano
Goiás: Leste Goiano, Noroeste Goiano
Minas Gerais: Norte de Minas
O que fazer durante o temporal?
Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
Não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Para mais informações, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).