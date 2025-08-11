Mulher morre ao cair de moto após acidente em estrada da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 08:39
Uma mulher identificada como Gedinaura Ferreira de Jesus, 47 anos, foi encontrada morta na BA-120, no trecho localizado entre as cidades de Valente e Retirolândia, na Bahia. O caso foi registrado no domingo (10) e, de acordo com informações iniciais, a vítima teria caído da motocicleta em que estava na estrada.
Até por isso, o caso foi registrado como morte acidental pela Polícia Civil da Bahia (PC). Gendinaura, que era comerciante e morava em Retirolândia, foi encontrada na BA-120 quando estava sem sinais vitais. Sendo assim, ela faleceu sem receber atendimento. Não há, no entanto, informações sobre como o acidente aconteceu.
Tanto o velório quanto o sepultamento da comerciante aconteceram ainda no domingo e, de luto, uma escola de Retírolândia chegou a decretar a suspensão das aulas nesta segunda-feira (11).
Caso é investigado pela Polícia Civil