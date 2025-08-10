Acesse sua conta
Mulher morre após sofrer golpes de faca dentro da própria casa no interior da Bahia

Principal suspeito é o ex-companheiro

  • Larissa Almeida

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 16:39

Corpo passou por perícia do Departamento de Polícia Técnica Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Uma mulher de 57 anos, identificada como Bernadete Silva Pereira, morreu após sofrer ser esfaqueada dentro da própria casa, na zona rural de Barrocas, no nordeste da Bahia, na última sexta-feira (8). O ex-companheiro dela é o tido pela polícia como o autor do crime.

Segundo a Polícia Civil, José Roberto Silva de Aquino, 43 anos, retornou à sua residência após o crime, que fica localizada no distrito de Salgadália, em Conceição do Coité. Ele foi encontrado sem vida.

Em nota, a polícia disse que oitivas e outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. Laudos periciais devem contribuir com as investigações.

Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para necropsia. A Delegacia Territorial (DT) de Barrocas investiga o crime como feminicídio.

Nas redes sociais, o perfil da Prefeitura de Barrocas compartilhou uma nota repudiando o crime. "Este ato covarde reforça a urgência para o enfrentamento à violência de gênero, nas suas mãos diversas formas. [...] Chega de violência contra a mulher! Qualquer sinal de violência é motivo para agir: não se cale, denuncie", escreveu.

