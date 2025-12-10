MINISTÉRIO PÚBLICO

Pedro Maia é reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça da Bahia

Governador Jerônimo Rodrigues confirma permanência do procurador-geral, que recebeu quase 98% dos votos em eleição interna

Carol Neves

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:04

Pedro Maia Crédito: Divulgação

Reconduzido ao cargo de procurador-geral de Justiça para o biênio 2026–2028, Pedro Maia seguirá no comando do Ministério Público da Bahia. A decisão foi oficializada pelo governador Jerônimo Rodrigues e publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (10).

A escolha pela continuidade veio após a eleição realizada em 4 de dezembro, na qual Maia foi o nome mais votado entre os integrantes do MPBA: foram 613 votos, equivalentes a quase 98% do universo possível.

Ao comentar a nova nomeação, o procurador-geral destacou o simbolismo da data. “Recebo com muita alegria a notícia da minha nomeação, em dia muito especial para nós”, afirmou. Ele lembrou que nesta quarta tem início a Semana do MP da Bahia, evento que promove debates entre membros da Instituição, sociedade civil e órgãos públicos sobre o futuro do Ministério Público. Segundo ele, o MP vive “uma nova forma de atuação, por meio da construção de diálogos com todos os segmentos sociais para implementação de direitos fundamentais”.