Pedro Maia é reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça da Bahia

Governador Jerônimo Rodrigues confirma permanência do procurador-geral, que recebeu quase 98% dos votos em eleição interna

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:04

Pedro Maia
Pedro Maia Crédito: Divulgação

Reconduzido ao cargo de procurador-geral de Justiça para o biênio 2026–2028, Pedro Maia seguirá no comando do Ministério Público da Bahia. A decisão foi oficializada pelo governador Jerônimo Rodrigues e publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (10).

A escolha pela continuidade veio após a eleição realizada em 4 de dezembro, na qual Maia foi o nome mais votado entre os integrantes do MPBA: foram 613 votos, equivalentes a quase 98% do universo possível.

Ao comentar a nova nomeação, o procurador-geral destacou o simbolismo da data. “Recebo com muita alegria a notícia da minha nomeação, em dia muito especial para nós”, afirmou. Ele lembrou que nesta quarta tem início a Semana do MP da Bahia, evento que promove debates entre membros da Instituição, sociedade civil e órgãos públicos sobre o futuro do Ministério Público. Segundo ele, o MP vive “uma nova forma de atuação, por meio da construção de diálogos com todos os segmentos sociais para implementação de direitos fundamentais”.

A programação da Semana do MP, que ocorre de 10 a 12 de dezembro, inclui temas como a história da velhice no Brasil, os desafios da verdade na era da realidade sintética, a intervenção qualificada do MP, a relevância histórica de Canudos, além de discussões sobre segurança pública e proteção do patrimônio público.

