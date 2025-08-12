OPORTUNIDADE

Quer ser jovem aprendiz em resort de luxo? Saiba como participar da seleção

Desde sua criação, o programa já efetivou 265 aprendizes, o que representa mais de 30% dos participantes

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12:57

Se você possui entre 18 e 21 anos, está cursando ou já concluiu o Ensino Médio, reside entre Porto de Sauípe e Monte Gordo e busca uma vaga no mundo do trabalho, esta pode ser uma oportunidade. O Iberostar Hotels & Resorts fará em outubro mais uma seleção para o seu Programa Jovem Aprendiz, que é realizada pelo Instituto Imbassaí.

O regime de trabalho é na modalidade de contrato de aprendizagem, com carga horária de 6 horas diárias. Embora não tenha informado o valor da remuneração, o Iberostar Hotels & Resorts explicou que é proporcional às horas trabalhadas e inclui os direitos previstos por lei, como FGTS (2%), INSS, 13º salário, férias, entre outros benefícios.

Ao longo de quase uma década, mais de 820 jovens participaram do programa, que oferece formação teórica e prática em áreas estratégicas da operação, como cozinha, recepção, manutenção, entretenimento, lavanderia, administração e governança. "A iniciativa tem sido uma porta de entrada para jovens talentos da região, contribuindo para a qualificação profissional e o fortalecimento da comunidade local", informa a rede, por meio de nota.

Mais do que formação, o programa tem gerado resultados concretos em inclusão e empregabilidade: desde sua criação, a Iberostar já efetivou 265 aprendizes, o que representa mais de 30% dos participantes. Os dados evidenciam o compromisso da companhia com a criação de carreiras e o investimento em talentos locais como parte do seu modelo de turismo responsável.

Hugo Vinícius da Silva ingressou na Iberostar em 2015 como Jovem Aprendiz no setor de Governança. Após 11 meses de formação, foi efetivado e hoje é subgovernanto. “A oportunidade que tive no Programa Jovem Aprendiz foi essencial para que eu conseguisse trilhar esse caminho do conhecimento. Foi uma experiência enriquecedora, onde pude obter um vasto conhecimento da área e desenvolver habilidades que carrego até hoje”, destaca.