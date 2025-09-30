MPT investiga queda de trabalhador em prédio no Horto Florestal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:23
O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia instaurou inquérito para apurar as circunstâncias de mais um acidente registrado na no bairro do Horto Florestal, em Salvador, na segunda-feira (29). Um trabalhador caiu enquanto realizava atividades na parte externa do edifício Cedro Horto, empreendimento em fase de finalização.
O trabalhador foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde dele é considerável estável. Este é o segundo acidente grave registrado em canteiros de obra do Horto Florestal em menos de duas semanas.
O trabalhador Willian Santos de Oliveira, de 30 anos, faleceu no dia 19 de setembro enquanto trabalhava na construção do edifício Poème Horto. No registro policial, consta que o funcionário caiu de uma altura de aproximadamente 30 metros. Testemunhas, no entanto, relataram à família que Willian estava no solo quando foi atingido por uma barra de ferro, como mostrou reportagem do CORREIO.
Com a instauração dos inquéritos, o MPT busca levantar informações sobre as condições em que as atividades eram desenvolvidas, incluindo a estrutura de prevenção existente, as medidas de proteção coletiva e individual disponíveis e a organização do trabalho no canteiro.
"A finalidade é verificar se as obrigações legais foram devidamente observadas e, em caso de descumprimento, adotar as medidas cabíveis", pontua o órgão. A Polícia Civil investiga ambos os casos.