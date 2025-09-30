SALVADOR

MPT investiga queda de trabalhador em prédio no Horto Florestal

Segundo acidente de trabalho foi registrado em menos de duas semanas no bairro

Maysa Polcri

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:23

Trabalhador realizava atividades na parte externa do prédio Crédito: Reproduçaõ/TV Bahia

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia instaurou inquérito para apurar as circunstâncias de mais um acidente registrado na no bairro do Horto Florestal, em Salvador, na segunda-feira (29). Um trabalhador caiu enquanto realizava atividades na parte externa do edifício Cedro Horto, empreendimento em fase de finalização.

O trabalhador foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde dele é considerável estável. Este é o segundo acidente grave registrado em canteiros de obra do Horto Florestal em menos de duas semanas.

O trabalhador Willian Santos de Oliveira, de 30 anos, faleceu no dia 19 de setembro enquanto trabalhava na construção do edifício Poème Horto. No registro policial, consta que o funcionário caiu de uma altura de aproximadamente 30 metros. Testemunhas, no entanto, relataram à família que Willian estava no solo quando foi atingido por uma barra de ferro, como mostrou reportagem do CORREIO.

Com a instauração dos inquéritos, o MPT busca levantar informações sobre as condições em que as atividades eram desenvolvidas, incluindo a estrutura de prevenção existente, as medidas de proteção coletiva e individual disponíveis e a organização do trabalho no canteiro.