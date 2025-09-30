NOVIDADE

Pix ganha recurso inédito a partir desta quarta (1º); entenda impacto para usuários

Mudança tem objetivo de garantir mais segurança

Monique Lobo

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:06

Pix Crédito: Shutterstock

A partir desta quarta-feira (1º), as operações em Pix vão ganhar uma novidade: um botão para contestação. Isso mesmo, quem for vítima de fraude, golpe ou algum tipo de coerção vai poder acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) no próprio aplicativo do banco.

A medida busca acelerar o bloqueio dos valores que possam estar em posse de suspeitos e o retorno deles para as contas das vítimas. "Depois do bloqueio, ambos os bancos têm até 7 dias para analisar a contestação. Caso concordem que se trata realmente de um golpe, a devolução é efetuada diretamente para a conta da vítima. O prazo para essa devolução é de até onze dias após a contestação”, explicou Breno Lobo, chefe adjunto do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central (BC).

O uso do botão, no entanto, não se aplica a casos de desacordos comerciais, arrependimento e erros no envio do Pix (como digitação errada de chave) ou que envolvam terceiros de boa-fé, por exemplo.

Teto de limite

Outra novidade é a fixação de um teto de R$ 15 mil de limite para transferências via Pix, e também Transferência Eletrônica Disponível (TED), em instituições que não tem autorização do BC ou Provedores de Serviços de Tecnologia da Informação (PSTIs).