Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões em esquema via Pix é preso no Panamá

Defesa alega prisão “ilegal e abusiva”

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 13:08

Gabriel Spalone Crédito: Reprodução

O empresário e influenciador digital Gabriel Spalone, dono das fintechs Dubai Cash e Next Trading Dubai, foi preso na noite desta sexta-feira (26) no Aeroporto Internacional do Panamá. A prisão, confirmada pela defesa, ocorre no âmbito da Operação Dubai, investigação da Polícia Civil de São Paulo que apura o desvio de mais de R$ 146,5 milhões de uma instituição financeira por meio do Pix. As informações foram divulgadas pela CNN.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o influenciador está sob custódia da Polícia Federal no Panamá, a pedido da polícia paulista. Segundo a nota, estão em andamento os trâmites para sua transferência ao Brasil, onde deverá cumprir mandado de prisão expedido durante a investigação.

Influencer Gabriel Spalone

Gabriel Spalone por Reprodução

A defesa de Spalone, no entanto, classificou a prisão como “ilegal e abusiva, que lhe causa constrangimento ilegal”. O advogado Eduardo Maurício alegou que seu cliente nunca foi intimado a depor no inquérito nem em qualquer outra fase da apuração. Ele acrescentou que não existe mandado de prisão preventiva ativo no Brasil e tampouco inclusão de Spalone na lista vermelha da Interpol, o que, segundo ele, compromete a legalidade do processo em cenário de cooperação internacional.

O advogado ainda afirmou que o influenciador já apresentou provas ao Ministério Público e ao Judiciário paulista demonstrando não haver motivos para prisão temporária ou preventiva. “Spalone já esclareceu e apresentou todas as provas formalmente via petição ao Ministério Público e Juiz de São Paulo, que demonstram inexistir necessidade de prisão temporária ou até mesmo em conversão em prisão preventiva, e qualquer ato ilícito de sua autoria”, disse.

Operação Dubai

Deflagrada na última terça-feira (23) pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a Operação Dubai já havia resultado na prisão de dois homens em São Paulo, cujas identidades não foram reveladas. Os investigadores apuraram que os golpistas usaram a credencial de uma prestadora de serviços para desviar os valores de um banco em fevereiro deste ano.

A polícia identificou dez contas bancárias utilizadas para receber os recursos ilícitos, todos transferidos via Pix. Apesar do montante milionário, parte significativa do dinheiro foi recuperada. Além das prisões, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital paulista. Os envolvidos devem responder por furto mediante fraude e associação criminosa.

Quem é Gabriel Spalone

Antes da operação, Spalone reunia mais de 800 mil seguidores em uma rede social, hoje desativada. Nos perfis, ele exibia um estilo de vida luxuoso e se apresentava como morador de Dubai. Além de atuar como influenciador, é proprietário das fintechs Dubai Cash e Next Trading Dubai, voltadas para pagamentos e investimentos.

As investigações continuam para identificar outros participantes do esquema.

