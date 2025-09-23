SP

Influencer suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é alvo de operação policial

Dois suspeitos já foram presos, mas Gabriel Spalone segue procurado

Gabriel Spalone, dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta terça-feira (23) a Operação Dubai, contra um grupo acusado de movimentar ilegalmente mais de R$ 146 milhões por meio de transferências via Pix. Entre os alvos está o empresário e influenciador digital Gabriel Spalone, de 29 anos, que segue foragido. As informações são do G1.

A investigação da 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Deic, aponta que o esquema fraudulento atingiu um banco e empresas que tiveram prejuízos milionários após centenas de transações indevidas.

Foram expedidos três mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão. Dois investigados já foram detidos e, segundo a polícia, juntos teriam lucrado cerca de R$ 75 milhões.

O principal alvo da ofensiva é Gabriel Spalone, dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai, que se apresentam como fintechs ligadas a pagamentos e investimentos. Com mais de 800 mil seguidores no Instagram, Spalone cultiva a imagem de jovem investidor e costumava exibir a rotina de negócios nas redes sociais, que nesta terça estavam privadas. Reportagens já haviam mostrado que ele anunciava projetos de expansão no setor de pagamentos digitais, tanto no Brasil quanto no exterior. Apesar de manter endereços em São Paulo, o influenciador também vive em Dubai.

De acordo com a polícia, a fraude foi detectada em 26 de fevereiro de 2025, quando um banco identificou movimentações fora do padrão. Em pouco mais de cinco horas, foram realizadas 607 transferências que somaram R$ 146,5 milhões, todas ligadas a dez contas de uma empresa parceira. O banco considerou a prática ilegal por envolver um serviço de “Pix indireto”.