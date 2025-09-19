Acesse sua conta
Pix errado: baiana de receptivo recebe R$ 18 mil em vez de R$ 18 e devolve tudo para turista

Profissional contou que ficou assustada ao perceber o valor em sua conta

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 20:19

Reasilvia Bitencourt atua como baiana de receptivo há mais de 30 anos
Reasilvia Bitencourt atua como baiana de receptivo há mais de 30 anos Crédito: Reprodução/TV Bahia

"Eu fiquei apavorada". É dessa forma que a baiana de receptivo Reasilvia Bitencourt, 63 anos, caracterizou a sua própria reação após receber um Pix errado, no valor de R$ 18 mil. Assustada, ela procurou, de forma imediata, maneiras de devolver o valor para uma turista que havia pagado para tirar uma foto com ela.

Em entrevista à TV Bahia, a profissional contou que foi abordada por uma turista rondoniense para tirar uma foto. Usualmente, Reasilvia cobra R$ 20,00 pela foto, no entanto, a mulher havia enviado apenas R$ 2,00. Para corrigir o erro, a turista realizou uma nova transferência, no valor de R$ 18 para completar o pagamento da baiana. Por engano, ela acabou enviando R$ 18 mil reais.

Baiana devolveu todo o valor

Ela recebeu um pix com o valor errado por Reprodução/TV Bahia
Reasilvia e Giane Rebouças por Reprodução/TV Bahia
Reasilvia trabalha há mais de 30 anos como baiana de receptivo no Centro Histórico por Reprodução/TV Bahia
Reasilvia Bitencourt atua como baiana de receptivo há mais de 30 anos por Reprodução/TV Bahia
1 de 4
Ela recebeu um pix com o valor errado por Reprodução/TV Bahia

A cliente é a enfermeira Giane Rebouças, que estava na capital baiana participando de um congresso da categoria. Ela contou que acabou perdendo o voo de retorno para Rondônia e, até que saísse um novo, decidiu conhecer pontos turísticos e adquirir lembrancinhas no Centro Histórico de Salvador.

Cerca de duas horas depois do encontro entre elas, Reasilvia percebeu que havia um valor em sua conta maior que o esperado. "Depois que eu fiquei apavorada, fiquei mais tranquila porque eu liguei pra minha filha pedindo ajuda. Eu disse: 'Minha filha, o que eu faço? Me ajude, porque em relação à internet, eu não entendo nada de nada'", contou.

Foi aí que o marido de Francini Santana, filha da baiana, foi até o Pelourinho, local onde ela trabalha, para prestar auxílio à sogra. "Ele veio dar essa ajuda a ela porque ela realmente não saberia o que fazer. Depois que falou com os policiais, eles o orientaram. A gente foi no banco para ter certeza que não era um golpe, que realmente o dinheiro estava na conta. Orientaram ela a aguardar um pouco, para ver se [a pessoa] entrava em contato, mas ela não quis. A agonia dela de devolver era intensa", relatou a filha.

O valor foi devolvido integralmente para a enfermeira, que garantiu que irá pagar os R$ 18,00 que ficaram pendentes das fotos, além de reembolsar R$ 10,00 utilizados pelo genro de Reasilvia para estacionar o carro no Centro Histórico. "Agradeço muito, inclusive estou devendo para ela os R$ 18, mais esses R$ 10, quero repassar para ela. Isso só mostra que como a gente ainda pode confiar nas pessoas, ainda existem pessoas boas. Isso é uma coisa maravilhosa", declarou Giane.

