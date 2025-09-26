DINHEIRO

Pix parcelado tem lançamento adiado: saiba como vai funcionar a nova modalidade

Recurso estava previsto para funcionar ainda neste mês de setembro

Monique Lobo

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 21:09

Pix parcelado só deve ser lançado em outubro Crédito: Shutterstock

Previsto para estrear neste mês de setembro, o Pix parcelado teve seu lançamento adiado pelo Banco Central. O adiamento foi decidido para que a instituição possa concentrar sua atenção em reforçar a segurança do sistema financeiro.

Ainda não há uma nova previsão oficial de lançamento, mas a expectativa é de que seja necessário pelo menos um mês, de acordo com informações do Estadão.

Como vai funcionar?

O Pix parcelado já funciona na prática. Alguns bancos já oferecem a operação de crédito em que uma pessoa faz o pagamento instantâneo sem precisar utilizar todo o valor da conta e paga posteriormente em parcelas com juros.

As taxas de juros, atualmente, estão entre 1,59% e 9,99%. O que o Banco Central vai fazer é padronizar os juros em todas as instituições bancárias.

Ainda não foi divulgada a taxa de juros. Porém, espera-se que seja mais baixa que as que são aplicadas atualmente, já que não vai estar ligada a operadoras de cartões de crédito. Com isso, o banco é que irá assumir o risco de inadimplência.