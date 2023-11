Empresário recebe Pix de R$ 690 mil por engano e devolve parcelado

Lealdo dos Santos Souza levou um susto ao receber um pix de R$ 690 mil por engano. O empresário de Santos, no litoral de São Paulo, imaginou que se tratava de um golpe, mas não pensou duas vezes antes de devolver o dinheiro. Ao procurar o banco para fazer a devolução, Souza descobriu que o dinheiro seria usado para compra de um apartamento. A devolução foi feita em parcelas, pois Lealdo teve problemas com o banco após uma quantia tão expressiva ser depositada na sua conta.

Lealdo diz que “imaginou várias coisas” sobre o motivo da transação e esperou 24 horas antes de procurar a agência do banco de origem do dinheiro, e devolver a quantia.

“Na hora [do PIX] fiquei desesperado [...]. Na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensei era que fosse algum golpe, que os caras jogaram na minha conta por engano e depois iam vir me procurar”, disse Lealdo ao G1.

O empresário encontrou o dono do dinheiro um dia depois de receber o Pix, e a gerente do banco ficou surpresa com a atitude dele: “Ela ficou surpresa com a minha atitude e conseguiu entrar em contato com ele (dono do dinheiro)”.