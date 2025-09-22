Acesse sua conta
MPT vai apurar acidente que matou trabalhador em empreendimento no Horto Florestal

Vítima foi identificada como Willian Santos de Oliveira

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:11

Acidente ocorreu na última sexta-feira (19)
Acidente ocorreu na última sexta-feira (19) Crédito: Divulgação

O Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPT-BA) vai investigar o acidente que vitimou Willian Santos de Oliveira, de 30 anos. O trabalhador morreu após cair de uma altura aproximada de 30 metros em um empreendimento do Horto Florestal, em Salvador, na última sexta-feira (19).

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Brotas.

O empreendimento, que está em construção, é conduzido pela Moura Dubeux. Trata-se do Edifício Poème Horto. Em nota, a construtora lamentou a morte do trabalhador e disse que tem fornecido todo o suporto necessário à família da vítima. "Expressamos nossa solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho neste momento de dor", diz trecho.

