SALVADOR

MPT vai apurar acidente que matou trabalhador em empreendimento no Horto Florestal

Vítima foi identificada como Willian Santos de Oliveira

Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:11

Acidente ocorreu na última sexta-feira (19) Crédito: Divulgação

O Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPT-BA) vai investigar o acidente que vitimou Willian Santos de Oliveira, de 30 anos. O trabalhador morreu após cair de uma altura aproximada de 30 metros em um empreendimento do Horto Florestal, em Salvador, na última sexta-feira (19).

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Brotas.