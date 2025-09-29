Acesse sua conta
Trabalhador cai de prédio de luxo no Horto Florestal

Ele foi socorrido por ambulância para hospital

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 12:46

Bombeiros esteve no local
Bombeiros esteve no local Crédito: Reproduçaõ/TV Bahia

Um trabalhador sofreu um acidente na manhã desta segunda-feira (29) no edifício Cedro Horto, localizado no Horto Florestal, em Salvador. De acordo com as primeiras informações, ele realizava atividades na parte externa do prédio, preso por uma corda, quando acabou caindo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), segundo a TV Bahia. Até o momento, não há detalhes sobre o seu estado clínico.

O prédio está em obras finais, com unidades ainda à venda, e alguns moradores já vivendo no edifício. "Quando chegamos aqui fomos barrados na portaria, não deixaram a gente entrar", disse à TV Bahia um representante do sindicato que foi até o local. Não há informações sobre se o trabalhador usava materiais de segurança. 

Outro acidente

O caso desta segunda-feira ocorre apenas dez dias após outro acidente grave registrado no mesmo bairro. No dia 19 de setembro, o armador Willian Santos de Oliveira, de 30 anos, morreu depois de ser atingido por uma barra de ferro durante o trabalho em um canteiro de obras no Horto Florestal. Ele chegou a ser socorrido e passou por cirurgias, mas não resistiu.

A morte do operário gerou revolta entre familiares, que afirmam que Willian foi levado ao hospital por colegas, sem a presença do Samu. A versão deles, de que o trabalhador foi atingido por um vergalhão que despencou do 13º andar, diverge do boletim de ocorrência, que aponta queda de altura. O caso segue sob investigação da Polícia Civil e do Ministério Público do Trabalho, que apura possíveis falhas em protocolos de segurança.

A construtora Moura Dubeux, responsável pela obra, informou em nota que presta assistência à família e que a obra está paralisada desde o acidente. O episódio reacendeu o debate sobre a segurança em canteiros de obras de Salvador e a fiscalização das normas trabalhistas.

