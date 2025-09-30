Acesse sua conta
Mulher é presa por injúria racial em UPA de Salvador

Suspeita responderá processo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:49

Vítima é funcionária da unidade
Vítima é funcionária da unidade Crédito: Reproudção/Google Maps

Uma mulher foi presa em flagrante por injúria racial após proferir falas racistas contra uma técnica de enfermagem em Salvador. O caso foi registrado na segunda-feira (29), em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no bairro do Bonfim. 

A acusada acompanhava um paciente quando proferiu ofensas racistas contra a funcionária da unidade, por acreditar que outra pessoa havia sido atendida antes de seu companheiro para a realização de um exame. Colegas da vítima e pacientes da unidade de saúde acionaram a Polícia Militar. 

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin), onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. A suspeita permanece custodiada, à disposição do Poder Judiciário.

"Todas as pessoas que forem flagradas cometendo crime de racismo ou logo em seguida, serão presas e responderão pelo crime, que pode ter pena de até cinco anos de reclusão. A polícia está atenta para que possamos dar uma resposta efetiva aos crimes de racismo, que são tão danosos à sociedade", afirma o delegado Ricardo Amorim, titular da Decrin. 

