CRIME

Mulher é presa por injúria racial em UPA de Salvador

Suspeita responderá processo

Maysa Polcri

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:49

Vítima é funcionária da unidade Crédito: Reproudção/Google Maps

Uma mulher foi presa em flagrante por injúria racial após proferir falas racistas contra uma técnica de enfermagem em Salvador. O caso foi registrado na segunda-feira (29), em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no bairro do Bonfim.

A acusada acompanhava um paciente quando proferiu ofensas racistas contra a funcionária da unidade, por acreditar que outra pessoa havia sido atendida antes de seu companheiro para a realização de um exame. Colegas da vítima e pacientes da unidade de saúde acionaram a Polícia Militar.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin), onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. A suspeita permanece custodiada, à disposição do Poder Judiciário.