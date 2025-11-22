Acesse sua conta
Sete sariguês são encontrados em caixa de enfeites natalinos em casa de Salvador

Policiais militares especializados foram acionados para o resgate

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18:44

Resgate de sariguê em casa localizada em Brotas, em Salvador
Resgate de sariguê em casa localizada em Brotas, em Salvador Crédito: Divulgação

Sete sariguês foram encontrados em uma caixa que armazenava enfeites natalinos em uma casa localizada em Salvador, na sexta-feira (21). A residência fica na rua Amado Coutinho, no bairro de Brotas. 

Os moradores acionaram a Polícia Militar, que enviou uma equipe da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) para o resgate. Os animais foram capturados de forma segura e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Pituaçu. 

Sariguês são resgatados em casa localizada em Brotas

Sariguês são resgatados em casa localizada em Brotas por Divulgação
Sariguês são resgatados em casa localizada em Brotas por Divulgação
Sariguês são resgatados em casa localizada em Brotas por Divulgação
Resgate de sariguê em casa localizada em Brotas, em Salvador por Divulgação
1 de 4
Sariguês são resgatados em casa localizada em Brotas

Lá, eles receberão avaliação e os cuidados necessários até a reintegração ao ambiente natural. "A ação reforça o compromisso da PMBA com a preservação do meio ambiente e a proteção da fauna silvestre, atuando sempre em defesa da vida e do equilíbrio ambiental", diz a polícia, em nota. 

Sariguê é o nome popular para o gambá-de-orelha-preta, um animal marsupial brasileiro responsável pelo controle de baratas e escorpiões, além de dispersar sementes. 

