RESGATE

Sete sariguês são encontrados em caixa de enfeites natalinos em casa de Salvador

Policiais militares especializados foram acionados para o resgate

Maysa Polcri

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18:44

Resgate de sariguê em casa localizada em Brotas, em Salvador Crédito: Divulgação

Sete sariguês foram encontrados em uma caixa que armazenava enfeites natalinos em uma casa localizada em Salvador, na sexta-feira (21). A residência fica na rua Amado Coutinho, no bairro de Brotas.

Os moradores acionaram a Polícia Militar, que enviou uma equipe da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) para o resgate. Os animais foram capturados de forma segura e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Pituaçu.

Lá, eles receberão avaliação e os cuidados necessários até a reintegração ao ambiente natural. "A ação reforça o compromisso da PMBA com a preservação do meio ambiente e a proteção da fauna silvestre, atuando sempre em defesa da vida e do equilíbrio ambiental", diz a polícia, em nota.