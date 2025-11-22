CRIME

Professora é denunciada por injúria racial contra aluna em colégio de Feira de Santana

Secretaria de Educação diz que investiga o caso

Maysa Polcri

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 19:21

Caso teria ocorrido em colégio estadual de Feira de Santana Crédito: Reprodução/Google Maps

A mãe de uma aluna de 14 anos do Colégio Estadual do Campo Maria Quitéria, no distrito de Maria Quitéria, em Feira de Santana, denuncia uma professora da unidade por injúria racial contra a estudante. Segundo ela, a filha foi ofendida com insultos raciais durante uma atividade escolar.

O caso teria acontecido na tarde de segunda-feira (17), quando a aluna ajudava a professora na organização de materiais para um desfile que teve como temática o Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20. Segundo a adolescente, ao colar uma fotografia errada, a professora teria chacoalhado sua cabeça e dito “desgraçada e miserável preta”.

Em entrevista à TV Subaé, afiliada da Rede Bahia na região, a mãe, Gilma Mercês, disse que foi até o colégio denunciar o caso, mas que não teve apoio. "É uma coisa que a gente não pode deixar. Fui na escola resolver o problema e não tive apoio de ninguém. Uma professora dessa não é para estar dentro da sala de aula. A minha foi a primeira, porque a gente sabe, mas e as outras?", falou.

Em nota, a Secretaria de Educação de Feira de Santana disse que investiga o caso. "A SEC apura uma denúncia de injúria racial em uma escola de Feira de Santana, ocorrido no último dia 17. Esclarece, ainda, que uma equipe multidisciplinar estará na unidade para prestar toda a assistência que se faça necessária a toda comunidade escolar", afirma.