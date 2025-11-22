TRAGÉDIA

Bebê de dois meses morre asfixiado após mãe dormir por cima dele na Bahia

Caso foi registrado na cidade baiana de Curaçá

Maysa Polcri

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18:12

Caso é investigado pela delegacia da cidade Crédito: Divulgação

Um bebê de 2 meses morreu asfixiado após a mãe adormecer e se deitar em cima dele. O caso foi registrado na cidade de Curaçá, no norte da Bahia, na última quinta-feira (20). A genitora foi levada à delegacia do município.

Policiais militares da 45º Companhia Independente (CIPM) foram acionados e encontraram o corpo de João Miguel Marques da Silva na casa localizada na rua Ceará. O local foi isolado até a chegada da perícia, e a mãe da vítima foi encaminhada à delegacia de polícia.

O caso foi registrado como homicídio culposo - quando não há intenção de matar - e é investigado pela Delegacia Territorial (DT/Curaçá). Segundo a Polícia Civil, a genitora dormiu por cima da criança, provocando asfixia. Depoimentos estão sendo colhidos para esclarecer a morte do bebê.