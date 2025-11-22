Bebê de dois meses morre asfixiado após mãe dormir por cima dele na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18:12
Um bebê de 2 meses morreu asfixiado após a mãe adormecer e se deitar em cima dele. O caso foi registrado na cidade de Curaçá, no norte da Bahia, na última quinta-feira (20). A genitora foi levada à delegacia do município.
Policiais militares da 45º Companhia Independente (CIPM) foram acionados e encontraram o corpo de João Miguel Marques da Silva na casa localizada na rua Ceará. O local foi isolado até a chegada da perícia, e a mãe da vítima foi encaminhada à delegacia de polícia.
O caso foi registrado como homicídio culposo - quando não há intenção de matar - e é investigado pela Delegacia Territorial (DT/Curaçá). Segundo a Polícia Civil, a genitora dormiu por cima da criança, provocando asfixia. Depoimentos estão sendo colhidos para esclarecer a morte do bebê.
Ao G1, a Polícia Militar informou que a mãe da criança chegou em casa por volta das 18h com supostos sinais de embriaguez e se deitou para dormir na cama onde o bebê estava. Ela percebeu que havia adormecido sobre o filho ao acordar e constatar que João Miguel estava morto.