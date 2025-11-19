Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cliente é baleada durante assalto em loja na Bahia

Mulher não corre risco de vida

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 17:04

Ação foi gravada por câmera de segurança
Ação foi gravada por câmera de segurança Crédito: Reprodução

Uma mulher de 34 anos foi baleada durante um assalto a um estabelecimento comercial na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (18), na Avenida Itabuna, e foi registrado por imagens de câmeras de segurança. 

Uma mulher de 24 anos e um homem de 37 anos foram presos em flagrante por tentativa de latrocínio, que é o crime de roubo seguido de morte. Eles foram encaminhados à Delegacia Territorial de Ilhéus após balearam a cliente da loja assaltada. Ela não corre risco de morte, segundo a polícia. 

Cliente é baleada durante assalto em loja na Bahia

Mulher entrou na loja antes do assalto para fazer o reconhecimento do local por Reprodução TV/Bahia
Assaltante entrou no estabelecimento em seguida por Reprodução TV/Bahia
Homem anuncia o assalto por Reprodução TV/Bahia
Assaltante e cliente parecem discutir por Reprodução TV/Bahia
Homem se aproxima e atira na cliente por Reprodução TV/Bahia
Mulher cai no chão  por Reprodução TV/Bahia
Homem rouba itens da loja por Reprodução TV/Bahia
1 de 7
Mulher entrou na loja antes do assalto para fazer o reconhecimento do local por Reprodução TV/Bahia

Na gravação da câmera de segurança do estabelecimento, é possível o momento em que o suspeito entra na loja e anuncia o assalto. Ele empurra a cliente para trás do balcão, onde está uma funcionária.

O tiro é disparado logo depois contra a vítima, a uma distância curta. A mulher cai no chão e tenta estancar o sangue com as mãos. O homem continua no estabelecimento até pegar os itens roubados e sai da loja em seguida. 

Leia mais

Imagem - Homem é condenado por feminicídio de esteticista em Salvador nove anos após o crime

Homem é condenado por feminicídio de esteticista em Salvador nove anos após o crime

Imagem - Câmeras corporais gravaram policiais condenados por roubo ameaçando torcedores: 'Zere tudo'

Câmeras corporais gravaram policiais condenados por roubo ameaçando torcedores: 'Zere tudo'

Imagem - Ex-secretária de Educação é encontrada morta após ficar desaparecida em cidade da Bahia

Ex-secretária de Educação é encontrada morta após ficar desaparecida em cidade da Bahia

Segundo as investigações, a mulher de 24 anos que foi presa esteve no local antes do assalto para colher informações e passar para o autor do disparo.

A Polícia Militar da Bahia informou que uma guarnição da 68ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada para a ocorrência. Ao chegarem, os agentes encontraram a cliente baleada e iniciaram as buscas pelos suspeitos. O casal foi localizado em posse de duas balanças, dinheiro em espécie, uma porção de maconha e uma pistola com carregador e munições. Os dois foram encaminhados para a delegacia local, onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Mais recentes

Imagem - Congresso de Casos e Terapias Individualizadas acontece em Salvador nesta sexta (21) e sábado (22)

Congresso de Casos e Terapias Individualizadas acontece em Salvador nesta sexta (21) e sábado (22)
Imagem - Rio Vermelho: obra da Embasa interdita via nesta quinta (20) e altera itinerário de linhas de ônibus; veja quais

Rio Vermelho: obra da Embasa interdita via nesta quinta (20) e altera itinerário de linhas de ônibus; veja quais
Imagem - Homem é absolvido na Bahia após agredir genro para defender filha de violência doméstica

Homem é absolvido na Bahia após agredir genro para defender filha de violência doméstica

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores
01

Nova Carteira de Identidade deve ficar mais cara do que antigo RG; confira valores

Imagem - Grupo empresarial é alvo de investigação por sonegar mais de R$ 13 milhões em impostos na Bahia
02

Grupo empresarial é alvo de investigação por sonegar mais de R$ 13 milhões em impostos na Bahia

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
03

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador
04

Projeto quer ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento nas ruas de Salvador