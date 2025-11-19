Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 17:04
Uma mulher de 34 anos foi baleada durante um assalto a um estabelecimento comercial na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (18), na Avenida Itabuna, e foi registrado por imagens de câmeras de segurança.
Uma mulher de 24 anos e um homem de 37 anos foram presos em flagrante por tentativa de latrocínio, que é o crime de roubo seguido de morte. Eles foram encaminhados à Delegacia Territorial de Ilhéus após balearam a cliente da loja assaltada. Ela não corre risco de morte, segundo a polícia.
Cliente é baleada durante assalto em loja na Bahia
Na gravação da câmera de segurança do estabelecimento, é possível o momento em que o suspeito entra na loja e anuncia o assalto. Ele empurra a cliente para trás do balcão, onde está uma funcionária.
O tiro é disparado logo depois contra a vítima, a uma distância curta. A mulher cai no chão e tenta estancar o sangue com as mãos. O homem continua no estabelecimento até pegar os itens roubados e sai da loja em seguida.
Segundo as investigações, a mulher de 24 anos que foi presa esteve no local antes do assalto para colher informações e passar para o autor do disparo.
A Polícia Militar da Bahia informou que uma guarnição da 68ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada para a ocorrência. Ao chegarem, os agentes encontraram a cliente baleada e iniciaram as buscas pelos suspeitos. O casal foi localizado em posse de duas balanças, dinheiro em espécie, uma porção de maconha e uma pistola com carregador e munições. Os dois foram encaminhados para a delegacia local, onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pela Polícia Civil.