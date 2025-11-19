Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com novidade entre os titulares, Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras

Recuperado de lesão, Rául Cáceres volta ao time titular

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:49

Raúl Cáceres contra o Palmeiras
Raúl Cáceres  Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira, às 19h30, no Allianz Parque, em duelo antecipado da 37ª rodada do Brasileirão. A principal novidade entre os titulares é o retorno de Raúl Cáceres, que desfalcou o time por quatro rodadas devido a uma lesão na coxa, mas volta direto para a lateral direita.

Com a entrada do paraguaio, o técnico Jair Ventura optou por retirar Matheuzinho da equipe e reposicionar Erick, que deixa a função improvisada de ala e volta a atuar aberto pelo lado direito do ataque.

Últimos cinco jogos do Vitória na Série A 2025

Palmeiras (2º) x Vitória – 37ª rodada   por Victor Ferreira / EC Vitória
Sport (20º) x Vitória – 35ª rodada   por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Mirassol (4º) – 36ª rodada por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Vitória x Mirassol (4º) – 36ª rodada por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória x São Paulo (9º) – 38ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 5
Palmeiras (2º) x Vitória – 37ª rodada   por Victor Ferreira / EC Vitória

O Leão também terá outras mudanças em relação ao time que iniciou o jogo contra o Botafogo. Camutanga e Baralhas, que cumpriram suspensão, retomam suas vagas. Já Edu, liberado após cumprir o protocolo de concussão, retorna à defesa. Eles entram nos lugares de Neris, Zé Marcos e Ronald, respectivamente.

Assim, o Vitória vai a campo com: Thiago Couto; Edu, Camutanga e Lucas Halter; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Erick, Aitor e Renzo López.

LEIA MAIS

Veja em qual canal vai passar Palmeiras x Vitória ao vivo

De volta à zona, Vitória reencontra Palmeiras para repetir 2024 e respirar na tabela

Times baianos estão entre os clubes mais odiados do Brasil; veja ranking

Atuando em nova função, Erick revela o desejo de permanecer no Vitória: 'Me sinto em casa'

Time baiano aparece entre os mais queridos por envolvidos com o tráfico, aponta pesquisa

No banco de reservas, a equipe tem mais um reforço: o atacante Fabri, recuperado de lesão e novamente à disposição para o decorrer do confronto. Por outro lado, seguem como desfalques Claudinho, que não se recuperou a tempo, além de Lucas Arcanjo, Rúben Ismael e Jamerson, que só retornam aos gramados em 2026.

Mais recentes

Imagem - Clássico em dose dupla: Ba-Vi decide o Sub-17 e o Sub-15 do Campeonato Baiano

Clássico em dose dupla: Ba-Vi decide o Sub-17 e o Sub-15 do Campeonato Baiano
Imagem - Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Bahia conclui preparação para enfrentar o Fortaleza com elenco quase completo

Bahia conclui preparação para enfrentar o Fortaleza com elenco quase completo

MAIS LIDAS

Imagem - Léo Santana celebra 20 anos de carreira no Dia da Consciência Negra com gravação de DVD na Praça Maria Felipa
01

Léo Santana celebra 20 anos de carreira no Dia da Consciência Negra com gravação de DVD na Praça Maria Felipa

Imagem - Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado
02

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Imagem - Com novidade entre os titulares, Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras
03

Com novidade entre os titulares, Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida
04

Anjo da Guarda desta quarta-feira (19 de novembro) anuncia bênçãos para 4 signos: começa agora a melhor fase da sua vida