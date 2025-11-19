LEÃO ESCALADO

Com novidade entre os titulares, Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras

Recuperado de lesão, Rául Cáceres volta ao time titular

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 18:49

Raúl Cáceres Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está definido para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira, às 19h30, no Allianz Parque, em duelo antecipado da 37ª rodada do Brasileirão. A principal novidade entre os titulares é o retorno de Raúl Cáceres, que desfalcou o time por quatro rodadas devido a uma lesão na coxa, mas volta direto para a lateral direita.

Com a entrada do paraguaio, o técnico Jair Ventura optou por retirar Matheuzinho da equipe e reposicionar Erick, que deixa a função improvisada de ala e volta a atuar aberto pelo lado direito do ataque.

O Leão também terá outras mudanças em relação ao time que iniciou o jogo contra o Botafogo. Camutanga e Baralhas, que cumpriram suspensão, retomam suas vagas. Já Edu, liberado após cumprir o protocolo de concussão, retorna à defesa. Eles entram nos lugares de Neris, Zé Marcos e Ronald, respectivamente.

Assim, o Vitória vai a campo com: Thiago Couto; Edu, Camutanga e Lucas Halter; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Erick, Aitor e Renzo López.