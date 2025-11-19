CONFRONTO DECISIVO

De volta à zona, Vitória reencontra Palmeiras para repetir 2024 e respirar na tabela

Rubro-negro enfrenta a equipe paulista nesta quarta-feira (19), a partir das 19h30

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 05:00

Vitória finalizou preparação para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Santos enfrentou o Palmeiras no último final de semana, venceu e empurrou o Vitória novamente para a zona de rebaixamento. Agora, buscando devolver o Peixe para a degola e respirar na tabela de classificação, o Leão tem a sua oportunidade de jogar contra o Alviverde paulista nesta quarta-feira (19), quando encara o rival no Allianz Parque. A partida, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa a partir das 19h30.

O atacante Erick minimizou a volta para o Z-4. Na visão do jogador, o mais importante para o elenco rubro-negro é pensar nos cinco jogos restantes, dos quais o camisa 33 espera conquistar mais nove pontos na reta final, o que deixaria o Vitória com 44 ao final das 38 rodadas.

“A pressão existe, infelizmente voltamos para o Z-4, mas ainda temos cinco decisões. Como a gente fala internamente, ainda depende da gente. Tenho certeza que vamos conquistar o objetivo do clube. A gente não trabalha com pontos, mas tenho certeza que com três vitórias nesses cinco jogos a gente evita o rebaixamento”, deu o recado.

A projeção do atleta segue os cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Segundo a faculdade, um time que terminar a Série A com 44 pontos teria, na atual rodada, apenas 5% de probabilidade de queda para segunda divisão. Ainda de acordo com a UFMG, o Leão soma 61% de chance de rebaixamento.

Para enfrentar o Palmeiras, o técnico Jair Ventura conta com os retornos do zagueiro Camutanga e dos volantes Gabriel Baralhas e Dudu. Os três cumpriram suspensão automática na última rodada e reforçam o Vitória, além de Edu, impedido de atuar contra o Botafogo pelo ativamento do protocolo de concussão. Raúl Cáceres e Fabri também foram relacionados para o confronto, mas a tendência é de que os dois comecem no banco de reservas.

O tempo não para

O histórico de confrontos entre paulistas e baianos conta com um retrospecto negativo para os rubro-negros. Em todas as competições, foram disputados 46 jogos entre as duas equipes, com 26 triunfos do Palmeiras, 11 empates e apenas nove resultados positivos para o Vitória. No entanto, o cenário é ainda mais infeliz para o Leão jogando em São Paulo.

Com o Verdão como mandante, o Vitória só conseguiu vencer em apenas duas partidas na história em 22 jogos disputados. Apesar do retrospecto negativo, o torcedor rubro-negro mais otimista precisa acreditar que vai ver “o futuro repetir o passado”, já que o último confronto realizado em solo paulista aconteceu na temporada passada e contou com o Leão vencendo o Palmeiras por 2x0. Osvaldo e Matheuzinho marcaram para a equipe rubro-negra.

A partida é encarada pelos jogadores como uma lição para se aprender e repetir. De acordo com Erick, que agora está atuando como ala direito da equipe, a partida terá um grau de dificuldade maior em relação aos últimos jogos, principalmente pela posição do adversário na tabela.

Eles estão brigando pelo título, sabemos que vão entrar para pressionar a gente e brigar pelo resultado, mas também é o jogo da nossa vida. Fizemos uma grande semana, e espero que possamos ir lá fazer um grande jogo Erick Jogador do Vitória

No lado do Palmeiras, a equipe contou com desfalques importantes no clássico, mas o técnico Abel Ferreira já sabe que terá os retornos do meia Andreas Pereira e do meio-atacante Allan. Ambos cumpriram suspensão por terceiro cartão amarelo contra o Santos.