Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 37ª rodada da Série A, as equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h30, no Allianz Parque (SP)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18:00

Vitória e Palmeiras empataram em 2x2 no 1º turno
Vitória e Palmeiras empataram em 2x2 no 1º turno Crédito: victor Ferreira/EC Vitória

Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em duelo antecipado da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Palmeiras x Vitória ao vivo

A partida entre Palmeiras e Vitória terá transmissão ao vivo por SporTV e Premiere (pay-per-view).

Palmeiras

O Verdão vive momento de oscilação na reta final do campeonato. Com 68 pontos, a equipe de Abel Ferreira tenta retomar a liderança após duas derrotas consecutivas e depende de uma combinação: vencer o Vitória e torcer por tropeço do Flamengo, atual líder com três pontos de vantagem.

O principal desafio do Palmeiras é a logística para ter seus seis jogadores convocados na Data Fifa. Todos retornarão a São Paulo na manhã desta quarta-feira (19) e serão avaliados pelo departamento médico antes do jogo.

Vitória finaliza preparação para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

Vitória

O Rubro-Negro baiano chega pressionado. Com 35 pontos e ocupando a 17ª colocação, a equipe está no Z-4 a cinco rodadas do fim e precisa pontuar para seguir viva na luta contra o rebaixamento.

O técnico Jair Ventura terá reforços importantes: Baralhas e Camutanga, que cumpriram suspensão, voltam ao time titular. Dudu deve ser opção no banco, enquanto Edu, liberado após o protocolo de concussão, surge como alternativa para a defesa.

Prováveis escalações de Palmeiras x Vitória

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté (Piquerez); Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio (Veiga); Felipe Anderson (Vitor Roque), Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. 

Vitória: Thiago Couto; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Erick, Baralhas, Willian Oliveira e Ramon; Matheuzinho, Aitor e Renzo López. Técnico: Jair Ventura. 

Ficha do Jogo

  • Jogo: Palmeiras x Vitória
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025
  • Rodada: 37ª
  • Data: Quarta-feira, 19 de novembro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, São Paulo – SP
  • Onde assistir: SporTV e Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC)
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

