Atuando em nova função, Erick revela o desejo de permanecer no Vitória: 'Me sinto em casa'

Com contrato até dezembro, atacante tem exercido nova função como ala pela direita

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:07

Erick pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Contratado por empréstimo junto ao São Paulo em março, por R$ 1 milhão, Erick chegou ao Vitória cercado de expectativa. O alto investimento e o histórico positivo em sua primeira passagem pelo clube aumentaram a cobrança para que ele assumisse rapidamente um papel de destaque técnico. A adaptação, porém, demorou um pouco mais do que o torcedor esperava.

A partir do início do Brasileirão, o atacante engrenou e passou a ser decisivo: já soma sete participações diretas em gols, com três marcados e quatro assistências, sendo o segundo atleta que mais contribuiu nesse quesito na equipe. Essas ações renderam seis pontos fundamentais ao Vitória na luta contra o rebaixamento.

Nas últimas três rodadas, entretanto, Erick tem ajudado de um jeito diferente. Com as lesões de Raúl Cáceres e Claudinho, o camisa 33 vem atuando improvisado como ala direito no sistema 3-4-3 de Jair Ventura. A função exige muito mais participação defensiva do que ele está acostumado, e, embora não tenha contribuído para gols nesse período, vem cumprindo o papel com segurança, sem comprometer o sistema.

“É uma função nova para mim. O professor Jair conversou bastante comigo, explicou o que precisava. Tenho que fechar a linha, ajudar na marcação, mas estou aqui para ajudar. Independentemente da posição, sempre vou entregar meu melhor”, afirmou Erick em entrevista coletiva no Barradão, nesta terça-feira (18).

“Acho que estou me adaptando bem. O professor Jair brinca, me chama de Cafu. Tenho que ajudar mais na marcação, e estou tentando dar o meu melhor para a equipe”, completou.

Vivendo sua segunda passagem pelo clube — a primeira ocorreu em 2018, quando disputou 19 partidas e contribuiu com dois gols e duas assistências — Erick destacou novamente como se sente acolhido no Vitória. Por isso, não esconde o desejo de permanecer em definitivo, embora o foco imediato seja garantir a permanência do Rubro-Negro na Série A.

“Estou muito feliz aqui, me sinto em casa. O presidente já conversou comigo, falei do meu desejo de ficar no clube, mas primeiro temos que deixar o Vitória na Série A”, declarou.

Para que isso aconteça, o time precisa somar ao menos oito pontos nas últimas cinco rodadas. A missão é complicada, especialmente porque o time tem uma tabela dificil pela frente, a começar pelo próximo compromisso, diante do vice-líder Palmeiras, nesta quarta-feira (19), às 19h30, no Allianz Parque, em jogo adiantado da 37ª rodada.

“A gente sabe da dificuldade. O Palmeiras é uma das melhores equipes do país e briga pelo título. Fizemos uma semana muito boa de trabalho, o professor passou tudo o que precisamos fazer no jogo. Tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo”, projetou o atacante rubro-negro.