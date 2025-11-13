Acesse sua conta
Como o Vitória pode aproveitar a Data Fifa para escapar do rebaixamento

Faltando cinco rodadas para o fim da Série A, Leão da Barra tem 52% de chances de permanência

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 05:45

Reapresentação do Vitória na Data Fifa Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A Data Fifa começou e o Vitória já se movimenta para aproveitar o período sem jogos na temporada e reajustar a rota no Campeonato Brasileiro. A pausa no calendário pode ser aproveitada pelo Rubro-negro para alncaçar o objetivo de escapar da degola e garantir sua permanencia na elite nacional para 2026.

Após dois dias de folga, o elenco do Leão retomou os trabalhos no CT Manoel Pontes Tanajura na última quarta-feira (12), iniciando a preparação para o duelo contra o Palmeiras, marcado para a próxima quarta-feira (19), às 19h30, no Allianz Parque, em partida antecipada da 37ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, o técnico Jair Ventura contará com reforços importantes: Camutanga, Baralhas e Dudu, que retornam após cumprirem suspensão, além de Edu, liberado após seguir o protocolo de concussão.

A comissão técnica também aguarda a evolução do lateral Raúl Cáceres, que se recupera de uma lesão muscular na coxa. A expectativa é de que a semana sem jogos permita ao paraguaio concluir o processo de recuperação e voltar a ficar à disposição na reta final. Mesmo que isso não aconteça, o treinador ganha fôlego para montar o time, já que pela primeira vez em sete rodadas, o elenco não tem nenhum jogador suspenso.

Na 16ª colocação, com 35 pontos, o Leão da Barra encara as últimas cinco rodadas como verdadeiras finais na luta contra o rebaixamento. Antes de encarar o Palmeiras, o rubro-negro torce justamente pelo Verdão, que enfrenta o Santos, primeiro time do Z-4, com 33 pontos, neste sábado (15), na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada. Um tropeço santista pode ajudar o Vitória a chegar ao confronto fora da zona.

De acordo com levantamento da UFMG, o Vitória é hoje o quinto clube com mais risco de rebaixamento, com 51,9% de probabilidade de queda. A preocupação é que nas cinco rodadas finais o time enfrenta equipes que brigam na parte de cima da tabela e faz a maioria dos jogos fora de casa.

Longe de Salvador, além do líder Palmeiras, o time encara o Bragantino, que briga por vaga na Sul-Americana, e o lanterna Sport, adversário, em tese, mais fácil nessa reta final. Já no Barradão, o time encara o Mirassol, que sonha com o G-4, e fecha a competição diante do São Paulo, que luta por vaga na Libertadores.

Com uma tabela tão exigente, o Vitória sabe exatamente o que precisa para escapar da degola. Segundo projeções da UFMG, alcançar 43 pontos garantiria cerca de 90% de chance de permanência. Para isso, o time precisa somar pelo menos oito dos 15 pontos restantes, o que equivale a um aproveitamento de pouco mais de 50%, algo que pode ser alcançado com duas vitórias e dois empates, ou simplesmente três triunfos nas rodadas finais.

