PENDÊNCIAS A RESOLVER

Entenda acordo entre Vitória, Botafogo e Grêmio para zerar dívidas entre si

Utilização de Lucas Halter diante do clube carioca desencadeou as conversas pela resolução dos impasses financeiros entre os times



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17:19

Multa por utilização de Lucas Halter vira acordo entre clubes para zerar dívidas Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A escalação de Lucas Halter no empate sem gols diante do Botafogo no último final de semana levantou questionamentos sobre a participação do jogador em campo, principalmente pela possibilidade de gerar prejuízo financeiro para o Leão. Buscando resolver o impasse contratual, o episódio rendeu tratativas de um acordo triplo entre Vitória, Botafogo e Grêmio para zerar dívidas entre os três clubes.

A utilização de Halter, que ainda pertence ao Botafogo, previa o pagamento caso o jogador fosse escalado contra o clube carioca. A diretoria rubro-negra entrou em contato na semana anterior ao jogo para buscar um acordo e incluir o pagamento da multa de R$ 1 milhão no parcelamento da compra do zagueiro, que está emprestado ao time baiano até o final de 2025.

Lucas Halter, capitão do Vitória 1 de 12

O defensor já atingiu as metas incluídas no contrato para ativar a opção de compra, que será exercida pelo Vitória. Com a iminente compra de Lucas Halter, o clube já considera o defensor como jogador do Leão, além de cobrar dos cariocas o pagamento pela transferência de Elkeson, em 2011. A primeira parcela da compra do capitão rubro-negro será realizada em abril de 2026.

O CEO do Glorioso, Thairo Arruda, chegou a afirmar que não houve liberação formal para a utilização do jogador no confronto. O contrato firmado entre os clubes prevê o pagamento da multa em até 72h após o uso do jogador contra o alvinegro carioca. Ou seja, o Leão tem até esta quarta-feira (12) para pagar o Botafogo. No entanto, um acordo está sendo discutido.

Conversas em jogo

Na segunda-feira (12), os presidentes Fábio Mota (Vitória), Alberto Guerra (Grêmio) e o próprio Thairo Arruda estiveram presentes na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, para participar de uma reunião que inaugurou o Grupo de Trabalho (GT) da Arbitragem. O encontro acabou se tornando palco para um possível “acordão” financeiro entre os três clubes.

O acerto em negociação envolveria quatro jogadores e dívidas cruzadas. O Vitória deve ao Botafogo R$ 2,2 milhões referentes ao repasse do atacante Janderson ao Göztepe, da Turquia, além da multa pela escalação de Lucas Halter. Já o time alvinegro deve ao Grêmio duas parcelas pendentes da compra do atacante Nathan Fernandes.

Os gaúchos, por sua vez, tem duas parcelas pendentes da contratação do zagueiro Wagner Leonardo, vendido pelo Leão por US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 26 milhões). Apenas a primeira parcela da negociação foi paga pelo Imortal.

A proposta é que os departamentos financeiros dos três clubes façam os cálculos para compensar os valores devidos, chegando a um saldo final que será pago para encerrar as pendências. O acordo, no entanto, só será divulgado pelos times quando as negociações forem finalizadas, o que ainda não aconteceu.

Halter, que já atingiu as metas estipuladas em contrato, deve ser adquirido em definitivo pelo Vitória ao fim do ano por US$ 1,3 milhão (aproximadamente R$ 6,9 milhões) em um vínculo válido por três temporadas.