Atacante revelado pelo Vitória termina temporada em alta no futebol equatoriano

Allyson Luz ajudou o Vargas Torres a escapar do rebaixamento na Liga B do Equador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:51

Allyson Luz
Allyson Luz Crédito: Divulgação/Clube Vargas Torres

Revelado pelo Vitória, o atacante Allyson Luz encerrou a temporada no futebol equatoriano em grande fase e com bons motivos para comemorar. Defendendo o Vargas Torres, o brasileiro teve papel decisivo na reta final da Liga B do Equador, ajudando diretamente a equipe a garantir sua permanência na competição.

O clube encerrou o campeonato com duas vitórias consecutivas — resultados fundamentais para evitar o rebaixamento. No hexagonal da fase de permanência, Allyson foi um dos destaques: marcou um gol e deu duas assistências nos dois primeiros jogos, demonstrando poder de decisão e regularidade.

Veja Allyson em ação pelo Vargas Torres

Allyson Luz por Divulgação/Clube Vargas Torres
Allyson Luz por Divulgação/Clube Vargas Torres
Allyson Luz por Divulgação/Clube Vargas Torres
Allyson Luz por Divulgação/Clube Vargas Torres
Allyson Luz por Divulgação/Clube Vargas Torres
1 de 5
Allyson Luz por Divulgação/Clube Vargas Torres

Com três gols e duas assistências, o atacante somou cinco participações diretas em gols na temporada, encerrando o ano como vice-líder do time nesse quesito.

“Foi uma temporada de muita entrega e aprendizado. O objetivo principal era manter o Vargas Torres na Liga B e fico feliz por ter contribuído de forma direta para isso. Tivemos um momento difícil no meio da competição, mas o grupo se uniu e mostramos força na reta final. Terminar com vitórias e com o time garantido é uma sensação de dever cumprido”, avaliou Allyson.

Além de valorizar o desempenho coletivo, o jogador também destacou o bom momento individual. “Individualmente também foi um ano importante. Consegui uma boa sequência de jogos, marquei gols e pude ajudar com assistências. É sempre gratificante ver o trabalho sendo recompensado dentro de campo”, completou.

Com o contrato se encerrando ao fim da temporada, Allyson analisa com calma os próximos passos da carreira. “Tenho muita gratidão ao Vargas Torres por todo o suporte e confiança desde que cheguei. Agora é momento de descansar, avaliar as possibilidades e ver qual será o próximo passo da minha carreira”, finalizou.

Cria da Toca do Leão, Allyson Luz não chegou a atuar pelo time principal do Vitória. Sua estreia profissional aconteceu em 2017, pelo Marcílio Dias (SC), e no futebol brasileiro também vestiu as camisas de Metropolitano (SC), Carlos Renaux (SC), Pedra Branca (SC), Chapadinha (MA), Cordino (MA) e Tuntum (MA). No exterior, além do Vargas Torres, o atacante já defendeu o Cartaxo, de Portugal.

