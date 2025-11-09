CASA CHEIA

Vitória joga bem, mas empata sem gols com o Botafogo

Em mais um dia de Barradão lotado, Leão não vence e agora liga o secador contra o Santos para permanecer fora do Z4

Moyses Suzart

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 18:34

Com casa cheia, Vitória enfrentou o Botafogo Crédito: Victor Ferreira

O Vitória no brasileiro é igual aquele aluno mangueado, que passa o ano todo filando aula, sem estudar, perturbando o juízo de todo mundo e deixa para levar a sério no final do ano, porque passar arrastado também é passar de ano. Toda temporada é isso. Cada rodada é uma estatística dando o Vitória como reprovado, com vaga garantida na Série B do ano seguinte, mas este aluno pouco exemplar prefere tudo com emoção e desafia até a matemática. Problema do coração do rubro-negro baiano, que sofre, viu. Sofre, mas gosta, pois não abandona. Neste domingo, com mais uma vez a torcida lotando o estádio, o Vitória até jogou bem, mas não conseguiu vencer o Botafogo, em casa: empate sem gols. A luta continua para um fim de ano de primeira. Para permanecer fora do Z4, o Vitória agora depende do tropeço do Santos, que joga logo mais, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro.

Vitória empatou com o Botafogo 1 de 4

O principal adversário do primeiro tempo foi o sol. Para todo mundo: Vitória, Botafogo e torcida. Sentar na arquibancada raiz do Barradão era a mesma coisa que sentar numa frigideira quente. O melhor era, de fato, ficar em pé e cantar. Para não forçar, os dois times seguraram o freio de mão, mas o Botafogo teve mais iniciativa, apesar do incentivo ensurdecedor dos torcedores do Leão. Com cinco minutos de jogo, Alexander Barboza perdeu um gol de cara, para a felicidade dos baianos, pois este gol não seria bom para o Vitória, tampouco para a torcida do Bahia, que empatou no último sábado e torcia para o rival. Naquela altura, o Botafogo já tinha três escanteios a seu favor.

O Vitória só começou a jogar depois dos 9 minutos, após o tradicional chute de Erick com sua perninha esquerda. Depois, o Vitória melhorou e passou a ditar o jogo, quase marcando com Renzo López. Contudo, o jogo permanecia nervoso e o Botafogo chegou a acertar a trave no finalzinho da etapa inicial, mas o placar foi para o intervalo em branco.