Fábio Mota nega desrespeito ao Botafogo e banca escalação de Halter: 'Jogador já é do Vitória'

Leão tem que pagar multa de R$ 1 milhão por ter escalado zagueiro contra o alvinegro, mas Mota diz que ainda vai tentar acordo ou irá à Justiça

Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 08:17

Fábio Mota Crédito: Reprodução/TV Vitória

A presença de Lucas Halter em campo no empate sem gols entre Vitória e Botafogo, neste domingo (9), movimentou os bastidores da 33ª rodada do Brasileirão. O defensor, emprestado pelo clube carioca, foi escalado após o time baiano mesmo sem um acordo em relação à multa contratual de R$ 1 milhão - decisão que provocou troca de farpas entre dirigentes das duas equipes.

O primeiro a se pronunciar foi Thairo Arruda, CEO do Botafogo, que usou as redes sociais para criticar o rival. “Importante esclarecer: não houve acordo com o Vitória, que, de forma desrespeitosa, escalou o atleta Lucas Halter no jogo de hoje. Nosso departamento jurídico vai executar essa dívida amanhã.”

Logo após o fim da partida, ainda no Barradão, o presidente rubro-negro Fábio Mota rebateu a fala. “Desrespeitoso seria se o Vitória não tivesse procurado o Botafogo”, afirmou. Mota disse que a diretoria tentou durante toda a semana chegar a um consenso para evitar o pagamento integral da multa.



“Eu gosto muito do Thairo, acho que ele está desinformado. Passamos a semana toda tentando fazer um acordo. Foram discussões exaustivas a semana inteira. O Vitória queria abater a multa do valor da compra que será feita. Não teve acordo.” Além disso, Mota destacou que não houve descumprimento de contrato, já que o Leão tem um prazo para quitar o valor. “O contrato é claro, temos três dias pra pagar a multa”, reforçou.

O prazo será usado para uma nova tentativa de acordo, segundo o presidente rubro-negro. "Vamos tentar nesses 3 dias que a gente tem direito um acordo. Se não tiver acordo, a Justiça foi feita para dirimir conflitos. Ele vai apresentar a tese dele a gente a nossa", afirmou.

Segundo o dirigente baiano, o clube também propôs uma compensação envolvendo uma dívida antiga ligada ao atacante Elkeson, estimada entre R$ 15 e R$ 20 milhões. “Por último, levantamos a questão do Elkeson. Temos um crédito de mais de 15 ou 20 anos. Queríamos abater o valor. Aí veio aquela história de que era dívida do clube associativo.”

O Botafogo, por sua vez, afirmou que a pendência de Elkeson está sendo tratada em processo de recuperação extrajudicial, sem ligação com a multa referente a Halter.

Halter, que já atingiu metas contratuais para ser comprado em definitivo pelo Vitória no fim de 2025, por US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 6,9 milhões), acabou entrando em campo como capitão. O volante Edenilson foi cortado de última hora da lista de relacionados para abrir espaço, já que Halter inicialmente não estava relacionado.

Mota destacou que não se arrependeu de bancar a escalação do zagueiro. "O jogador hoje já é do Vitória, por já ter atingido a meta do contrato e a gente já ter que pagar o Botafogo em abril, o que o Vitória queria era abater a multa do valor do atleta", continuou. "Halter jogou, não estamos arrependido de ter botado Halter, para mim foi o melhor em campo"