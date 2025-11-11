RESULTADOS FRUSTANTES

Empatória? Vitória volta a ser time com mais empates na Série A após 0x0 com o Botafogo

Resultado contra o Fogão o decimo empae do Leão na competição e o sexto no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 06:00

Renzo López lamentando gol perdido Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Alguns torcedores do Vitória ficaram frustrados, enquanto outros não reclamaram tanto do empate sem gols contra o Botafogo, neste domingo (9), no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Analisando friamente, empatar com um time que briga pelo G-4 não é de todo ruim. Afinal, o Vitória chegou aos 35 pontos e segue em 16º lugar, dois pontos à frente do Santos, equipe que abre a zona de rebaixamento. O verdadeiro problema para o Leão, no entanto, são os inúmeros empates acumulados ao longo da competição.

Diante do Fogão, o rubro-negro baiano alcançou seu 10º empate no campeonato, voltando a ser o time com mais resultados de igualdade, ao lado de Sport e Mirassol. Seis desses empates foram como mandante, e muitos deles deixaram um gosto amargo na boca do torcedor.

Um exemplo claro são os três empates consecutivos por 2x2, contra Sport, Palmeiras e Juventude, nas 16ª, 18ª e 20ª rodadas. Em todas essas partidas, o Leão vencia até os minutos finais, mas acabou cedendo o empate, frustrando os torcedores e deixando escapar pontos preciosos na luta contra o rebaixamento. Se tivesse conquistado os seis pontos desperdiçados nesses jogos, o time estaria atualmente na 14ª colocação, com 41 pontos, oito a mais que a primeira equipe do Z-4, em uma situação bem mais tranquila.

Outro empate no Barradão que também pode ser considerado frustrante foi o 1x1 com o Grêmio, pela 6ª rodada, pelas circunstâncias da ocasião. Naquele momento, a equipe gaúcha ocupava a 19ª colocação do Brasileirão e vinha de quatro partidas sem vencer. O jogo, porém, teve um roteiro diferente: o Leão saiu atrás no placar, conseguiu o empate, mas não teve forças para buscar a virada.

O outro empate em casa foi o 0x0 com o Cruzeiro, pela 12ª rodada. Em um jogo marcado por forte chuva, que deixou o gramado do Barradão completamente alagado, o resultado contra o vice-líder da competição à época não foi de todo ruim. O ponto negativo da partida foi a grave lesão de Jamerson, que fraturou o tornozelo após uma entrada dura de um adversário e segue fora dos gramados desde então.

Há também situações em que os torcedores prefeririam que o empate tivesse sido o resultado final, em vez de derrotas dolorosas. O caso mais recente foi o revés por 1x0 diante do Corinthians, pela 30ª rodada. O Leão atuou com um jogador a mais desde os 35 minutos do segundo tempo, mas não aproveitou a superioridade numérica e acabou sofrendo o gol da derrota nos minutos finais, revivendo os traumas das partidas contra Sport, Palmeiras e Juventude.

“A gente fez um pacto para aumentar a concentração no fim das partidas. Era algo que vinha dando certo, mas hoje voltamos a sangrar. [...] Estamos trabalhando o mental dos atletas para terem mais foco e vamos seguir aprimorando essa questão do jogador a mais”, comentou o técnico Jair Ventura após a derrota para o Timão.