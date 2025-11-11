Empatória? Vitória volta a ser time com mais empates na Série A após 0x0 com o Botafogo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 06:00
Alguns torcedores do Vitória ficaram frustrados, enquanto outros não reclamaram tanto do empate sem gols contra o Botafogo, neste domingo (9), no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Analisando friamente, empatar com um time que briga pelo G-4 não é de todo ruim. Afinal, o Vitória chegou aos 35 pontos e segue em 16º lugar, dois pontos à frente do Santos, equipe que abre a zona de rebaixamento. O verdadeiro problema para o Leão, no entanto, são os inúmeros empates acumulados ao longo da competição.
Diante do Fogão, o rubro-negro baiano alcançou seu 10º empate no campeonato, voltando a ser o time com mais resultados de igualdade, ao lado de Sport e Mirassol. Seis desses empates foram como mandante, e muitos deles deixaram um gosto amargo na boca do torcedor.
Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025
Um exemplo claro são os três empates consecutivos por 2x2, contra Sport, Palmeiras e Juventude, nas 16ª, 18ª e 20ª rodadas. Em todas essas partidas, o Leão vencia até os minutos finais, mas acabou cedendo o empate, frustrando os torcedores e deixando escapar pontos preciosos na luta contra o rebaixamento. Se tivesse conquistado os seis pontos desperdiçados nesses jogos, o time estaria atualmente na 14ª colocação, com 41 pontos, oito a mais que a primeira equipe do Z-4, em uma situação bem mais tranquila.
Outro empate no Barradão que também pode ser considerado frustrante foi o 1x1 com o Grêmio, pela 6ª rodada, pelas circunstâncias da ocasião. Naquele momento, a equipe gaúcha ocupava a 19ª colocação do Brasileirão e vinha de quatro partidas sem vencer. O jogo, porém, teve um roteiro diferente: o Leão saiu atrás no placar, conseguiu o empate, mas não teve forças para buscar a virada.
O outro empate em casa foi o 0x0 com o Cruzeiro, pela 12ª rodada. Em um jogo marcado por forte chuva, que deixou o gramado do Barradão completamente alagado, o resultado contra o vice-líder da competição à época não foi de todo ruim. O ponto negativo da partida foi a grave lesão de Jamerson, que fraturou o tornozelo após uma entrada dura de um adversário e segue fora dos gramados desde então.
Há também situações em que os torcedores prefeririam que o empate tivesse sido o resultado final, em vez de derrotas dolorosas. O caso mais recente foi o revés por 1x0 diante do Corinthians, pela 30ª rodada. O Leão atuou com um jogador a mais desde os 35 minutos do segundo tempo, mas não aproveitou a superioridade numérica e acabou sofrendo o gol da derrota nos minutos finais, revivendo os traumas das partidas contra Sport, Palmeiras e Juventude.
“A gente fez um pacto para aumentar a concentração no fim das partidas. Era algo que vinha dando certo, mas hoje voltamos a sangrar. [...] Estamos trabalhando o mental dos atletas para terem mais foco e vamos seguir aprimorando essa questão do jogador a mais”, comentou o técnico Jair Ventura após a derrota para o Timão.
Sem tempo para lamentar os resultados passados e com o foco em seguir evoluindo, o elenco do Vitória se reapresenta no CT Manoel Pontes Tanajura nesta quarta-feira (12). Graças à Data Fifa, o clube terá uma semana para se preparar para o dificílimo duelo fora de casa contra o líder Palmeiras, na próxima quarta-feira (19), em jogo adiantado da 37ª rodada, e tentar recuperar alguns dos pontos que deixou escapar no Barradão.