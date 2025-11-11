Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empatória? Vitória volta a ser time com mais empates na Série A após 0x0 com o Botafogo

Resultado contra o Fogão o decimo empae do Leão na competição e o sexto no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 06:00

Renzo López lamentando gol perdido
Renzo López lamentando gol perdido Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Alguns torcedores do Vitória ficaram frustrados, enquanto outros não reclamaram tanto do empate sem gols contra o Botafogo, neste domingo (9), no Barradão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Analisando friamente, empatar com um time que briga pelo G-4 não é de todo ruim. Afinal, o Vitória chegou aos 35 pontos e segue em 16º lugar, dois pontos à frente do Santos, equipe que abre a zona de rebaixamento. O verdadeiro problema para o Leão, no entanto, são os inúmeros empates acumulados ao longo da competição.

Diante do Fogão, o rubro-negro baiano alcançou seu 10º empate no campeonato, voltando a ser o time com mais resultados de igualdade, ao lado de Sport e Mirassol. Seis desses empates foram como mandante, e muitos deles deixaram um gosto amargo na boca do torcedor.

Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025

1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
2ª rodada - Vitória 1 x 2 Flamengo por Victor Ferreira/EC Vitória
3ª rodada - Atlético-MG 2 x 2 Vitória por Victor Ferreira I EC Vitória
4ª rodada - Vitória 2x 1 Fortaleza por Victor Ferreira/EC Vitória
5ª rodada - Fluminense 1 x 1 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
6ª rodada - Vitória 1 x 1 Grêmio  por Victor Ferreira/EC Vitória
7ª rodada Ceará 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
8ª rodada - Vitória 2 x 1 Vasco  por Victor Ferreira/EC Vitória
9ª rodada - Bahia 2 x 1 Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10º rodada - Vitória 0 x 1 Santos por Victor Ferreira/EC Vitória
11ª rodada - Corinthians 0 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
12ª rodada - Vitória 0 x 0 Cruzeiro por Victor Ferreira/EC Vitória
13ª rodada - Internacional 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
14ª rodada - Botafogo 0 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
15ª rodada - Vitória 1 x 0 Bragantino  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
16ª rodada - Vitória 2 x 2 Sport por Victor Ferreira/EC Vitória
17ª rodada - Mirassol 1 x 1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
18ª rodada - Vitória 2 x 2 Palmeiras por Victor Ferreira / EC Vitória
19ª rodada - São Paulo 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
20ª rodada - Vitória 2 x 2 Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
21ª rodada - Flamengo 8 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
22ª rodada - Vitória 1 X 0 Atlético MG por Crédito: Victor Ferreira | EC Vitória
23ª rodada - Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
24ª rodada - Vitória 0x1 Fluminense por Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
 25ª rodada - Grêmio 3x1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
26ª rodada - Vitória 1x0 Ceará  por Victor Ferreira/EC Vitória
27ª rodada - Vasco 4x3 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
28ª rodada - Vitória 2x1 Bahia  por Arisson Marinho/CORREIO
29ª rodada -  Santos 0x1 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
30ª rodada - Vitória 0x1 Corinthians por Victor Ferreira/EC Vitória
31ª rodada - Cruzeiro 3x1 Vitória por Victor Ferreira/E.C. Vitória
32ª rodada - Vitória 1x0 Internacional por Victor Ferreira/EC Vitória
33ª rodada - Vitória 0x0 Botafogo  por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 33
1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória

Um exemplo claro são os três empates consecutivos por 2x2, contra Sport, Palmeiras e Juventude, nas 16ª, 18ª e 20ª rodadas. Em todas essas partidas, o Leão vencia até os minutos finais, mas acabou cedendo o empate, frustrando os torcedores e deixando escapar pontos preciosos na luta contra o rebaixamento. Se tivesse conquistado os seis pontos desperdiçados nesses jogos, o time estaria atualmente na 14ª colocação, com 41 pontos, oito a mais que a primeira equipe do Z-4, em uma situação bem mais tranquila.

Outro empate no Barradão que também pode ser considerado frustrante foi o 1x1 com o Grêmio, pela 6ª rodada, pelas circunstâncias da ocasião. Naquele momento, a equipe gaúcha ocupava a 19ª colocação do Brasileirão e vinha de quatro partidas sem vencer. O jogo, porém, teve um roteiro diferente: o Leão saiu atrás no placar, conseguiu o empate, mas não teve forças para buscar a virada.

O outro empate em casa foi o 0x0 com o Cruzeiro, pela 12ª rodada. Em um jogo marcado por forte chuva, que deixou o gramado do Barradão completamente alagado, o resultado contra o vice-líder da competição à época não foi de todo ruim. O ponto negativo da partida foi a grave lesão de Jamerson, que fraturou o tornozelo após uma entrada dura de um adversário e segue fora dos gramados desde então.

Leia mais

Imagem - CBF anuncia implantação do impedimento semiautomático no próximo Brasileirão

CBF anuncia implantação do impedimento semiautomático no próximo Brasileirão

Imagem - Filho de Ancelotti se encanta com atmosfera do Barradão: 'Ambiente muito bonito para jogar'

Filho de Ancelotti se encanta com atmosfera do Barradão: 'Ambiente muito bonito para jogar'

Imagem - Vitória tenta acordo triplo com Botafogo e Grêmio para resolver impasse de Lucas Halter

Vitória tenta acordo triplo com Botafogo e Grêmio para resolver impasse de Lucas Halter

Há também situações em que os torcedores prefeririam que o empate tivesse sido o resultado final, em vez de derrotas dolorosas. O caso mais recente foi o revés por 1x0 diante do Corinthians, pela 30ª rodada. O Leão atuou com um jogador a mais desde os 35 minutos do segundo tempo, mas não aproveitou a superioridade numérica e acabou sofrendo o gol da derrota nos minutos finais, revivendo os traumas das partidas contra Sport, Palmeiras e Juventude.

“A gente fez um pacto para aumentar a concentração no fim das partidas. Era algo que vinha dando certo, mas hoje voltamos a sangrar. [...] Estamos trabalhando o mental dos atletas para terem mais foco e vamos seguir aprimorando essa questão do jogador a mais”, comentou o técnico Jair Ventura após a derrota para o Timão.

Sem tempo para lamentar os resultados passados e com o foco em seguir evoluindo, o elenco do Vitória se reapresenta no CT Manoel Pontes Tanajura nesta quarta-feira (12). Graças à Data Fifa, o clube terá uma semana para se preparar para o dificílimo duelo fora de casa contra o líder Palmeiras, na próxima quarta-feira (19), em jogo adiantado da 37ª rodada, e tentar recuperar alguns dos pontos que deixou escapar no Barradão.

Mais recentes

Imagem - Apenas dois jogadores do Bahia marcaram mais gols em suas temporadas de estreia que Willian José

Apenas dois jogadores do Bahia marcaram mais gols em suas temporadas de estreia que Willian José
Imagem - CBF anuncia implantação do impedimento semiautomático no próximo Brasileirão

CBF anuncia implantação do impedimento semiautomático no próximo Brasileirão
Imagem - 'É uma vergonha jogando futebol', dispara apresentador após atuação de Neymar contra Flamengo

'É uma vergonha jogando futebol', dispara apresentador após atuação de Neymar contra Flamengo

MAIS LIDAS

Imagem - Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo
01

Elegância e poder: os 5 perfumes masculinos mais admirados do mundo

Imagem - Reforma tributária trará mudanças para MEIs e exigirá atenção redobrada aos novos enquadramentos
02

Reforma tributária trará mudanças para MEIs e exigirá atenção redobrada aos novos enquadramentos

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde
03

Anjo da Guarda desta terça (11 de novembro) alerta 4 signos: seu corpo pede com urgência para você desacelerar, escute antes que seja tarde

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
04

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina