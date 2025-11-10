Acesse sua conta
Filho de Ancelotti se encanta com atmosfera do Barradão: 'Ambiente muito bonito para jogar'

Após o empate sem gols com o Botafogo, técnico italiano elogiou ambiente no estádio rubro-negro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:56

Festa nas arquibancadas do Barradão antes da bola rolar para Vitória x Botafogo
Festa nas arquibancadas do Barradão antes da bola rolar para Vitória x Botafogo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O empate em 0x0 entre Vitória e Botafogo, no último domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro, foi marcado não apenas por um duelo muito equilibrado, mas também pela festa da torcida rubro-negra no Barradão. O técnico do time carioca, Davide Ancelotti, saiu impressionado com a atmosfera criada pelos mais de 28 torcedores colossais que lotaram o estádio e fez questão de exaltar isso após a partida.

Davide Ancelotti comandando o Botafogo no Barradão Crédito: Vitor Silva/Botafogo

“Na segunda etapa o jogo ficou mais truncado, com muitas faltas e mais equilíbrio. Tenho que destacar essa torcida, que canta o tempo todo e empurra o time. Foi um ambiente muito bonito para jogar futebol”, afirmou o treinador italiano em entrevista coletiva.

Vitória empatou com o Botafogo por Victor Ferreira

O ambiente do Barradão, no entanto, não é novidade para quem acompanha o futebol brasileiro. Técnicos como Abel Ferreira e Tite também já haviam elogiado o clima no estádio. “Achei um lugar simpático, bonito, com torcida vibrante. Parabéns ao Vitória pela excelente atmosfera que criou”, disse o treinador do Palmeiras. “A energia aqui pulsa, o Barradão pulsa. O torcedor passa uma força muito grande”, disse Tite quando treinava o Flamengo.

Apesar de todo o apoio da torcida colossal, o Leão não conseguiu sair do zero contra o Fogão, mas segue fora da zona de rebaixamento graças a derrota do Santos para o Flamengo. Embora os três pontos fossem o interesse, com o resultado o time foi aos 35 pontos e segue em 16º, agora dois pontos a frente do Santos.

Com o apoio de sua apaixonada torcida, o Vitória segue na luta para confirmar sua permanência na Série A. O próximo desafio, no entanto, será longe de casa, no dia 19 de novembro, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em jogo adiantado da 37ª rodada do Brasileirão.

