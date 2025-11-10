Acesse sua conta
Vitória tenta acordo triplo com Botafogo e Grêmio para resolver impasse de Lucas Halter

Clubes negociam acerto para quitar dívidas e encerrar pendências nas transferências do zagueiro, Janderson, Nathan Fernandes e Wagner Leonardo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:14

Lucas Halter é o capitão do Vitória
Lucas Halter é o capitão do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após escalar o zagueiro Lucas Halter no empate sem gols com o Botafogo, neste domingo (9), pela 33ª rodada do Brasileirão, o Vitória trabalha para encerrar um impasse contratual que pode gerar desdobramentos financeiros. De acordo com informações do ge, a diretoria rubro-negra tenta firmar um acordo triplo com Botafogo e Grêmio para resolver não apenas essa questão, mas também outras dívidas entre os três clubes.

A utilização de Halter, que ainda pertence ao Botafogo, previa o pagamento de uma multa de R$ 1 milhão caso o jogador fosse escalado contra o clube carioca. O CEO do Glorioso, Thairo Arruda, chegou a afirmar que não houve liberação formal, mas o presidente do Vitória, Fábio Mota, garantiu que as partes iniciaram tratativas para resolver o caso de forma amigável.

Segundo o ge, o tema foi discutido em uma reunião na sede da CBF, nesta segunda-feira (10), que contou com a presença dos presidentes Fábio Mota (Vitória), Alberto Guerra (Grêmio) e do próprio Thairo Arruda. O encontro, que inicialmente tratava de assuntos relacionados à arbitragem, acabou se tornando palco para um possível “acordão” financeiro entre os três clubes.

O acerto em negociação envolveria quatro jogadores e dívidas cruzadas:

  • Vitória e Botafogo: o clube baiano deve R$ 2,2 milhões referentes ao repasse do atacante Janderson ao Göztepe, da Turquia, além da multa pela escalação de Lucas Halter;
  • Botafogo e Grêmio: os cariocas ainda precisam quitar uma parcela da compra do atacante Nathan Fernandes;
  • Grêmio e Vitória: o time gaúcho tem duas parcelas pendentes da contratação do zagueiro Wagner Leonardo, vendido pelo Leão por US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 26 milhões).

A proposta é que os departamentos financeiros dos três clubes façam os cálculos para compensar os valores devidos, chegando a um saldo final que será pago para encerrar as pendências.

Halter, que já atingiu as metas estipuladas em contrato, deve ser adquirido em definitivo pelo Vitória ao fim da temporada por US$ 1,3 milhão (aproximadamente R$ 6,9 milhões). Já Nathan Fernandes foi negociado pelo Grêmio ao Botafogo em um negócio que pode alcançar US$ 10 milhões (R$ 57 milhões, à época).

