Vitória tenta acordo triplo com Botafogo e Grêmio para resolver impasse de Lucas Halter

Pedro Carreiro
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:14
Após escalar o zagueiro Lucas Halter no empate sem gols com o Botafogo, neste domingo (9), pela 33ª rodada do Brasileirão, o Vitória trabalha para encerrar um impasse contratual que pode gerar desdobramentos financeiros. De acordo com informações do ge, a diretoria rubro-negra tenta firmar um acordo triplo com Botafogo e Grêmio para resolver não apenas essa questão, mas também outras dívidas entre os três clubes.
A utilização de Halter, que ainda pertence ao Botafogo, previa o pagamento de uma multa de R$ 1 milhão caso o jogador fosse escalado contra o clube carioca. O CEO do Glorioso, Thairo Arruda, chegou a afirmar que não houve liberação formal, mas o presidente do Vitória, Fábio Mota, garantiu que as partes iniciaram tratativas para resolver o caso de forma amigável.
Segundo o ge, o tema foi discutido em uma reunião na sede da CBF, nesta segunda-feira (10), que contou com a presença dos presidentes Fábio Mota (Vitória), Alberto Guerra (Grêmio) e do próprio Thairo Arruda. O encontro, que inicialmente tratava de assuntos relacionados à arbitragem, acabou se tornando palco para um possível “acordão” financeiro entre os três clubes.
O acerto em negociação envolveria quatro jogadores e dívidas cruzadas:
A proposta é que os departamentos financeiros dos três clubes façam os cálculos para compensar os valores devidos, chegando a um saldo final que será pago para encerrar as pendências.
Halter, que já atingiu as metas estipuladas em contrato, deve ser adquirido em definitivo pelo Vitória ao fim da temporada por US$ 1,3 milhão (aproximadamente R$ 6,9 milhões). Já Nathan Fernandes foi negociado pelo Grêmio ao Botafogo em um negócio que pode alcançar US$ 10 milhões (R$ 57 milhões, à época).