Vitória tenta acordo triplo com Botafogo e Grêmio para resolver impasse de Lucas Halter

Clubes negociam acerto para quitar dívidas e encerrar pendências nas transferências do zagueiro, Janderson, Nathan Fernandes e Wagner Leonardo

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:14

Lucas Halter é o capitão do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após escalar o zagueiro Lucas Halter no empate sem gols com o Botafogo, neste domingo (9), pela 33ª rodada do Brasileirão, o Vitória trabalha para encerrar um impasse contratual que pode gerar desdobramentos financeiros. De acordo com informações do ge, a diretoria rubro-negra tenta firmar um acordo triplo com Botafogo e Grêmio para resolver não apenas essa questão, mas também outras dívidas entre os três clubes.

A utilização de Halter, que ainda pertence ao Botafogo, previa o pagamento de uma multa de R$ 1 milhão caso o jogador fosse escalado contra o clube carioca. O CEO do Glorioso, Thairo Arruda, chegou a afirmar que não houve liberação formal, mas o presidente do Vitória, Fábio Mota, garantiu que as partes iniciaram tratativas para resolver o caso de forma amigável.

Segundo o ge, o tema foi discutido em uma reunião na sede da CBF, nesta segunda-feira (10), que contou com a presença dos presidentes Fábio Mota (Vitória), Alberto Guerra (Grêmio) e do próprio Thairo Arruda. O encontro, que inicialmente tratava de assuntos relacionados à arbitragem, acabou se tornando palco para um possível “acordão” financeiro entre os três clubes.

O acerto em negociação envolveria quatro jogadores e dívidas cruzadas:

Vitória e Botafogo: o clube baiano deve R$ 2,2 milhões referentes ao repasse do atacante Janderson ao Göztepe, da Turquia, além da multa pela escalação de Lucas Halter;

Botafogo e Grêmio: os cariocas ainda precisam quitar uma parcela da compra do atacante Nathan Fernandes;

Grêmio e Vitória: o time gaúcho tem duas parcelas pendentes da contratação do zagueiro Wagner Leonardo, vendido pelo Leão por US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 26 milhões).

A proposta é que os departamentos financeiros dos três clubes façam os cálculos para compensar os valores devidos, chegando a um saldo final que será pago para encerrar as pendências.