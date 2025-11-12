MÃO NA MASSA

Vitória se reapresenta e inicia preparação para duelo decisivo contra o Palmeiras

Leão da Barra terá uma semana para se preparar para o confronto contra o Verdão

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:25

Reapresentação do Vitória na Data Fifa Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após dois dias de folga concedidos depois do empate com o Botafogo, no último domingo (9), o elenco do Vitória se reapresentou na tarde desta quarta-feira (12), em um dia chuvoso na capital baiana. O grupo retomou as atividades no CT Manoel Pontes Tanajura, dando início à semana de preparação para o duelo decisivo contra o Palmeiras, marcado para o dia 19, às 19h30, no Allianz Parque, em partida adiantada da 37ª rodada da Série A.

As atividades começaram na academia de musculação. Em seguida, os jogadores participaram de um aquecimento voltado para o aprimoramento do controle, equilíbrio e agilidade. Em campo, o técnico Jair Ventura comandou um treino em espaço reduzido, com ênfase em posse de bola e finalizações.

Para a partida contra o Verdão, o Leão da Barra contará com três retornos importantes: Camutanga, Dudu e Baralhas, que cumpriram suspensão na rodada anterior. O clube também tem expectativa pelo retorno do lateral Raúl Cáceres, que se recupera de uma lesão na posterior da coxa.

Em contrapartida, seguem fora por lesão Fintelman, Claudinho e Fabri, além do goleiro Lucas Arcanjo e do atacante Rúben Ismael, que não atuam mais nesta temporada.

O elenco retorna aos treinos nesta quinta-feira (13), em atividade marcada para o turno da manhã, novamente no CT Manoel Pontes Tanajura.