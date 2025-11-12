Vitória se reapresenta e inicia preparação para duelo decisivo contra o Palmeiras

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:25
Após dois dias de folga concedidos depois do empate com o Botafogo, no último domingo (9), o elenco do Vitória se reapresentou na tarde desta quarta-feira (12), em um dia chuvoso na capital baiana. O grupo retomou as atividades no CT Manoel Pontes Tanajura, dando início à semana de preparação para o duelo decisivo contra o Palmeiras, marcado para o dia 19, às 19h30, no Allianz Parque, em partida adiantada da 37ª rodada da Série A.
As atividades começaram na academia de musculação. Em seguida, os jogadores participaram de um aquecimento voltado para o aprimoramento do controle, equilíbrio e agilidade. Em campo, o técnico Jair Ventura comandou um treino em espaço reduzido, com ênfase em posse de bola e finalizações.
Veja como foi a reapresentação do Vitória
Para a partida contra o Verdão, o Leão da Barra contará com três retornos importantes: Camutanga, Dudu e Baralhas, que cumpriram suspensão na rodada anterior. O clube também tem expectativa pelo retorno do lateral Raúl Cáceres, que se recupera de uma lesão na posterior da coxa.
Em contrapartida, seguem fora por lesão Fintelman, Claudinho e Fabri, além do goleiro Lucas Arcanjo e do atacante Rúben Ismael, que não atuam mais nesta temporada.
O elenco retorna aos treinos nesta quinta-feira (13), em atividade marcada para o turno da manhã, novamente no CT Manoel Pontes Tanajura.
Na 16ª colocação, com 35 pontos, o Vitória busca aproveitar a pausa no calendário para ajustar a equipe antes das cinco rodadas finais do certame. O desafio diante do Palmeiras, atual líder da competição, promete ser um dos mais difíceis da reta final. Mas antes disso, o Leão ficará de olho no confronto entre o próprio Verdão e o Santos, que abre o Z-4, com 33 pontos, neste sábado (15), na Vila Belmiro.