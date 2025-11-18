Acesse sua conta
Joias do Bahia decidem nos pênaltis, Brasil vence França e avança às quartas no Mundial Sub-17

Dell e Ruan Carlos, que perdeu cobrança durante o jogo, marcaram; João Pedro defendeu dois

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 13:07

Brasil venceu França nos pênaltis
Brasil venceu França nos pênaltis Crédito: Fifa

A definição da vaga para as quartas de final da Copa do Mundo Sub-17 só veio nos pênaltis, e o Brasil levou a melhor. Nesta quarta-feira (18), a Seleção derrotou a França por 4 a 3 nas penalidades, graças às defesas decisivas do goleiro João Pedro e às cobranças convertidas por Dell e Ruan Pablo, joias do Bahia.

O jogo no Aspire Zone, em Doha, já tinha sido tenso no tempo regulamentar. Os franceses saíram na frente quando Rémi Himbert aproveitou o rebote de um pênalti defendido por João Pedro. A reação brasileira surgiu apenas no fim: Pietro Tavares acertou um chute no ângulo e deixou tudo igual. Antes disso, Ruan Pablo havia desperdiçado uma penalidade que poderia ter empatado a partida antes.

Seleção Sub-17 eliminou França

Goleiro João Pedro por Fifa
Seleção brasileira sub-17 por Fifa
Seleção Sub-17 por Fifa
Brasil venceu França nos pênaltis por Fifa
1 de 4
Goleiro João Pedro por Fifa

Mesmo tendo perdido o pênalti com a bola rolando, Ruan Pablo foi escolhido para a responsabilidade de encerrar as cobranças na disputa, logo depois de uma defesa de João Pedro. Era marcar e garantir a vaga nas quartas, e a joia tricolor converteu, garantindo o resultado positivo. 

Com a classificação, o Brasil agora espera o vencedor de Marrocos x Mali para saber quem será o adversário das quartas de final do Mundial Sub-17.

Seleção Brasileira

