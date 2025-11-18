Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 13:07
A definição da vaga para as quartas de final da Copa do Mundo Sub-17 só veio nos pênaltis, e o Brasil levou a melhor. Nesta quarta-feira (18), a Seleção derrotou a França por 4 a 3 nas penalidades, graças às defesas decisivas do goleiro João Pedro e às cobranças convertidas por Dell e Ruan Pablo, joias do Bahia.
O jogo no Aspire Zone, em Doha, já tinha sido tenso no tempo regulamentar. Os franceses saíram na frente quando Rémi Himbert aproveitou o rebote de um pênalti defendido por João Pedro. A reação brasileira surgiu apenas no fim: Pietro Tavares acertou um chute no ângulo e deixou tudo igual. Antes disso, Ruan Pablo havia desperdiçado uma penalidade que poderia ter empatado a partida antes.
Seleção Sub-17 eliminou França
Mesmo tendo perdido o pênalti com a bola rolando, Ruan Pablo foi escolhido para a responsabilidade de encerrar as cobranças na disputa, logo depois de uma defesa de João Pedro. Era marcar e garantir a vaga nas quartas, e a joia tricolor converteu, garantindo o resultado positivo.
Com a classificação, o Brasil agora espera o vencedor de Marrocos x Mali para saber quem será o adversário das quartas de final do Mundial Sub-17.