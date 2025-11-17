Acesse sua conta
Time baiano aparece entre os mais queridos por envolvidos com o tráfico, aponta pesquisa

A pesquisa Raio-X da Vida Real revela quais são os times mais queridos por pessoas que atuam no ecossistema do tráfico

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:02

Torcidas de Atlético-MG, Bahia, Corinthians e Flamengo
Torcidas de Atlético-MG, Bahia, Corinthians e Flamengo Crédito: Crédito: Shutterstock, Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia, Rodrigo Coca/Corinthians e Reprodução

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Favela mostrou que o Bahia é o terceiro time com mais torcedores entre pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no Brasil. O levantamento ouviu 3.954 moradores de comunidades em 23 estados, buscando compreender preferências culturais e esportivas desse grupo.

Clubes com mais torcedores entre envolvidos com o tráfico

1º - Flamengo (24%)  por Divulgação
2º - Corinthians (13%) por DIvulgação
3º - Bahia (8%)  por Marcelo Malaquias/EC Bahia
 4º - Botafogo (7%) por Divulgação
5º - Vasco (6%) por Reprodução
6º - Atlético-MG (5%) por Divulgação
7º - Fluminense (4%) por Divulgação
8º - Palmeiras (4%) por Cesar Greco/Palmeiras
9º - Sport (4%) por Divulgação
10º - São Paulo (3%) por Divulgação
1 de 10
1º - Flamengo (24%)  por Divulgação

De acordo com os resultados, o Flamengo lidera a lista de clubes mais mencionados, com 24% das citações. Em segundo lugar aparece o Corinthians, com 13%, seguido pelo Bahia, que registrou 8% da preferência. Outros times citados foram Atlético-MG, São Paulo, Vasco, Botafogo e Sport. Segundo o instituto, nenhuma equipe da Região Sul foi lembrada pelos entrevistados.

A pesquisa também levou em consideração dados divulgados pelo Datafolha em 2024, que apontaram o Bahia na 10ª posição entre as maiores torcidas do país, representando 2% dos torcedores. No estudo nacional, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Vasco aparecem entre as maiores torcidas do Brasil.

O que a pesquisa quis mapear e metodologia

A pesquisa Raio-X da Vida Real tem por objetivo compreender a dinâmica social por trás da estruturação de redes e circuitos criminosos a partir do ponto de vista das próprias pessoas em situação de crime em atividade.

A pesquisa foi feita por amostragem com aplicação de questionário estruturado em entrevistas presenciais realizadas nos locais onde se desenrolam as atividades criminosas (tráfico de drogas).

Foram entrevistadas 3.954 pessoas in loco, entre os dias 15/08/25 e 20/09/25, que exercem atividades regulares para o funcionamento do ecossistema criminoso do tráfico de drogas. A amostra foi coletada em favelas de 23 Estados do Brasil, respeitadas as proporções de pessoas residentes em favelas/comunidades nas cinco regiões do país.

