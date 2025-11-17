DATA FAVELA

Time baiano aparece entre os mais queridos por envolvidos com o tráfico, aponta pesquisa

A pesquisa Raio-X da Vida Real revela quais são os times mais queridos por pessoas que atuam no ecossistema do tráfico

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 21:02

Torcidas de Atlético-MG, Bahia, Corinthians e Flamengo Crédito: Crédito: Shutterstock, Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia, Rodrigo Coca/Corinthians e Reprodução

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Favela mostrou que o Bahia é o terceiro time com mais torcedores entre pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no Brasil. O levantamento ouviu 3.954 moradores de comunidades em 23 estados, buscando compreender preferências culturais e esportivas desse grupo.

Clubes com mais torcedores entre envolvidos com o tráfico 1 de 10

De acordo com os resultados, o Flamengo lidera a lista de clubes mais mencionados, com 24% das citações. Em segundo lugar aparece o Corinthians, com 13%, seguido pelo Bahia, que registrou 8% da preferência. Outros times citados foram Atlético-MG, São Paulo, Vasco, Botafogo e Sport. Segundo o instituto, nenhuma equipe da Região Sul foi lembrada pelos entrevistados.

A pesquisa também levou em consideração dados divulgados pelo Datafolha em 2024, que apontaram o Bahia na 10ª posição entre as maiores torcidas do país, representando 2% dos torcedores. No estudo nacional, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Vasco aparecem entre as maiores torcidas do Brasil.

O que a pesquisa quis mapear e metodologia

A pesquisa Raio-X da Vida Real tem por objetivo compreender a dinâmica social por trás da estruturação de redes e circuitos criminosos a partir do ponto de vista das próprias pessoas em situação de crime em atividade.

A pesquisa foi feita por amostragem com aplicação de questionário estruturado em entrevistas presenciais realizadas nos locais onde se desenrolam as atividades criminosas (tráfico de drogas).