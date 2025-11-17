Acesse sua conta
Condenado por estupro, Robinho é transferido de Tremembé, o 'presídio dos famosos'

Ex-jogador cumpria pena em Tremembé desde março e agora passa por processo de ressocialização em Limeira

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 19:20

Preso em Tremembé, Robinho falou pela primeira vez sobre vida na prisão
Preso em Tremembé Crédito: Reprodução/Conselho da Comunidade de Taubaté

O ex-jogador Robinho, condenado por estupro na Itália, foi transferido na manhã desta segunda-feira (17) para o Centro de Ressocialização de Limeira, no interior de São Paulo. Desde março de 2024, ele cumpria pena na Penitenciária II de Tremembé, conhecida como “presídio dos famosos”.

A mudança de unidade ocorreu por volta das 8h30, segundo apuração do G1, e foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). De acordo com o órgão, a transferência atendeu a um pedido feito pela defesa do ex-atleta.

No fim de outubro, os advogados já haviam solicitado à Justiça a realocação de Robinho para outro presídio paulista, mas o pedido foi inicialmente negado sob o argumento de que deveria ser direcionado diretamente à SAP.

Na solicitação, a defesa destacou que o ex-jogador possui boa conduta, não tem registros disciplinares e é réu primário, sugerindo três possíveis destinos: Bragança Paulista, Rio Claro e Limeira, sendo esta última a escolhida.

Segundo informações do G1, o novo presídio tem como foco programas de ressocialização, oferecendo cursos de formação e atividades voltadas ao convívio familiar e ao trabalho comunitário. Entre as ações realizadas pelos detentos estão pintura de escolas em períodos de recesso e manutenção de espaços públicos.

A unidade de Tremembé, por sua vez, é estruturada para abrigar presos envolvidos em crimes de grande repercussão, oferecendo ambiente interno controlado e atividades educacionais, porém com menos contato externo.

A defesa também apontou no processo que Tremembé II deve ser desativada em breve, com transferência da estrutura para Potim, outro motivo alegado para a solicitação.

A mudança de Robinho ocorre dias após outro preso de notoriedade pública, o empresário Thiago Brennand, que foi condenado por crimes contra quatro mulheres, ser transferido para o presídio José Parada Neto, em Guarulhos, também após pedido da defesa.

Em outubro, Robinho e Brennand haviam aparecido em um vídeo divulgado pelo Conselho da Comunidade de Taubaté, no qual negavam receber privilégios na unidade e descreviam a rotina carcerária. O conteúdo surgiu em resposta ao livro “Tremembé, o presídio dos famosos”, do jornalista Ulisses Campbell.

Condenado na Itália a nove anos de prisão pelo estupro coletivo ocorrido em 2013, Robinho teve sua pena transferida para o sistema penitenciário brasileiro após decisão da Justiça italiana homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), neste ano. Ele está preso desde 22 de março de 2024 e divide uma cela de 2 metros por 4 metros com outro detento, na ala reservada a crimes de grande repercussão.

Pelo artigo 112 da Lei de Execuções Penais, condenados por crimes hediondos que sejam réus primários devem cumprir ao menos 40% da pena em regime fechado. Com isso, Robinho só poderá solicitar progressão de regime após 2027.

