'Isso jamais ocorreu': cena de Tremembé gera reação de Sandrão e ameaça de processo

Condenada afirmou que versão dramatizada trouxe fatos inventados

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 07:26

Sandrão
Sandrão Crédito: Reprodução

Cumprindo pena em regime aberto até janeiro de 2028, Sandra Regina Ruiz Gomes, mais conhecida como Sandrão, afirma que a série Tremembé, do Prime Video, reacendeu o estigma sobre seu nome e tem dificultado sua rotina fora da prisão. “Usaram minha história para ganhar dinheiro”, declarou em entrevista ao Domingo Espetacular. Segundo ela, a repercussão trouxe hostilidade e a sensação de estar sendo “julgada de novo pela opinião pública”.

A produção retrata o período em que Sandra esteve detida na penitenciária de Tremembé, onde ganhou notoriedade por sua convivência com presas célebres, entre elas Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga. Na adaptação ficcional, ela é interpretada pela atriz Letícia Rodrigues.

Veja como está Sandrão hoje em dia por Reprodução

Sandra e seu advogado, no entanto, afirmam que a obra apresenta episódios que não constam do processo criminal e que podem gerar novas implicações legais. Uma das sequências motivou a decisão de buscar a Justiça: a cena em que a personagem entrega ao menor de idade a arma usada no crime.

“Isso jamais ocorreu. Nos autos, consta apenas sua participação nas ligações feitas para exigir o resgate. A cena inventa um agravante que não existe”, disse o defensor ao repórter Roberto Cabrini.

Por conta disso, Sandrão pretende mover uma ação para impedir a exibição da série. Para ela, a dramatização ultrapassa os limites da ficção ao atribuir condutas inexistentes e ressuscitar um passado que diz já ter enfrentado. “Eu já cumpri a pena que a Justiça me deu. Agora estou sendo julgada de novo pela opinião pública”, concluiu.

Sandrão namorou Elize e Suzane na cadeia

Suzane e Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
1 de 5
Suzane e Sandrão por Reprodução

Tremembé Sandrão

