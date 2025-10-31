O crime bárbaro que levou para a cadeia Sandrão, ex de Suzane Von Richtofen e Elize Matsunaga

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:59
Sandra Regina Ruiz Gomes, a Sandrão, que ficou conhecida por seu envolvimento com Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga na cadeia de Tremembé, foi condenada por um crime bárbaro que aconteceu em 2003. Agora, Sandrão é uma das personagens da série Tremembé, da Prime Video, que conta de maneira ficcionalizada os bastidores da cadeia mais famosa do Brasil.
Junto a três comparsas, Sandrão, então com 20 anos, raptou o vizinho adolescente, de apenas 14 anos, exigindo um resgate de R$ 40 mil, posteriormente reduzido para R$ 3 mil. Apesar do pagamento, o garoto foi executado e posteriormente foi encontrado amarrado, amordaçado, com saco plástico na cabeça e um tiro na nuca. Ele foi morto porque teria reconhecido a vizinha Sandrão entre os envolvidos.
Sandrão namorou Elize e Suzane na cadeia
Sandrão era apontada como quem fazia as ligações ameaçadoras à família da vítima. Durante o processo, ela alegou que teria sido obrigada a participar por um dos comparsas, e negou ter tido intenção de matar o adolescente.
Ela foi julgada e condenada por sequestro seguido de homicídio, recebendo uma pena de cerca de 27 anos de prisão. Dentro do sistema prisional, ela acumulou registros de agressão: em 2011, agrediu um agente penitenciário no centro de ressocialização de São José dos Campos, o que gerou sanção disciplinar e a perda de benefício de regime.
Romance na cadeia
O nome de Sandrão voltou a ganhar repercussão ao se tornar parte de um triângulo amoroso prisional envolvendo outras duas detentas de grande repercussão: Suzane von Richthofen, condenada à 38 anos e seis meses pelo assassinato dos próprios pais, e Elize Matsunaga, condenada pelo assassinato e esquartejamento do marido, o empresário Marcos Matsunaga.
Sandrão, inicialmente companheira de Elize, fez nova aliança dentro da penitenciária ao se aproximar de Suzane — fato que despertou atenção da mídia, seja pela raridade da formação de relacionamentos entre detentas de alto perfil ou pela dinâmica entre elas.
Série Tremembé estreia na Prime Video
O contexto prisional tem também uma faceta social: segundo relatos de agentes penitenciários, uniões afetivas entre detentas são “comuns” como forma de lidar com a rotina de isolamento, vulnerabilidade e poder dentro das unidades. No caso de Sandrão, o relacionamento com Suzane resultou inclusive na assinatura de um “reconhecimento afetivo” que permitiu que as duas morassem na ala de presas casadas da unidade prisional.
Saída de Tremembé
Em 12 de fevereiro de 2015, a 1ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté autorizou sua progressão para o regime semiaberto. Em março do mesmo ano, Sandrão foi transferida da penitenciária de regime fechado em Tremembé para um Centro de Ressocialização Feminino em São José dos Campos, para cumprir em regime semiaberto.