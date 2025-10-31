RELEMBRE

O crime bárbaro que levou para a cadeia Sandrão, ex de Suzane Von Richtofen e Elize Matsunaga

História volta à tona com nova série Tremembé

Sandra Regina Ruiz Gomes, a Sandrão, que ficou conhecida por seu envolvimento com Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga na cadeia de Tremembé, foi condenada por um crime bárbaro que aconteceu em 2003. Agora, Sandrão é uma das personagens da série Tremembé, da Prime Video, que conta de maneira ficcionalizada os bastidores da cadeia mais famosa do Brasil.

Junto a três comparsas, Sandrão, então com 20 anos, raptou o vizinho adolescente, de apenas 14 anos, exigindo um resgate de R$ 40 mil, posteriormente reduzido para R$ 3 mil. Apesar do pagamento, o garoto foi executado e posteriormente foi encontrado amarrado, amordaçado, com saco plástico na cabeça e um tiro na nuca. Ele foi morto porque teria reconhecido a vizinha Sandrão entre os envolvidos.

Sandrão era apontada como quem fazia as ligações ameaçadoras à família da vítima. Durante o processo, ela alegou que teria sido obrigada a participar por um dos comparsas, e negou ter tido intenção de matar o adolescente.

Ela foi julgada e condenada por sequestro seguido de homicídio, recebendo uma pena de cerca de 27 anos de prisão. Dentro do sistema prisional, ela acumulou registros de agressão: em 2011, agrediu um agente penitenciário no centro de ressocialização de São José dos Campos, o que gerou sanção disciplinar e a perda de benefício de regime.

Romance na cadeia

O nome de Sandrão voltou a ganhar repercussão ao se tornar parte de um triângulo amoroso prisional envolvendo outras duas detentas de grande repercussão: Suzane von Richthofen, condenada à 38 anos e seis meses pelo assassinato dos próprios pais, e Elize Matsunaga, condenada pelo assassinato e esquartejamento do marido, o empresário Marcos Matsunaga.

Sandrão, inicialmente companheira de Elize, fez nova aliança dentro da penitenciária ao se aproximar de Suzane — fato que despertou atenção da mídia, seja pela raridade da formação de relacionamentos entre detentas de alto perfil ou pela dinâmica entre elas.

O contexto prisional tem também uma faceta social: segundo relatos de agentes penitenciários, uniões afetivas entre detentas são “comuns” como forma de lidar com a rotina de isolamento, vulnerabilidade e poder dentro das unidades. No caso de Sandrão, o relacionamento com Suzane resultou inclusive na assinatura de um “reconhecimento afetivo” que permitiu que as duas morassem na ala de presas casadas da unidade prisional.

Saída de Tremembé