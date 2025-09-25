PRESÍDIO DOS FAMOSOS

'Brasileiro tem fetiche por Suzane Richthofen’, diz autor de livro sobre Tremembé

Especialista em true crime, Ulisses Campbell vai além de Suzane, Elize Matsunaga e Alexandre Nardoni no novo livro sobre o complexo prisional

E Estadão Conteúdo

Doris Miranda

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 06:00

Ullisses Campbell é autor de biografias sobre Suzane Richthofen, Elize Matsunaga, Flordelis e Francisco de Assis, o Maníaco do Parque Crédito: divulgação

Apesar de ser conhecido como “o presídio dos famosos”, o Complexo Penitenciário de Tremembé, em São Paulo, não abriga apenas presidiários notórios. “O maior perfil de Tremembé é ser um lugar que concentra pessoas que cometeram crimes brutais contra a vida de pessoas da própria família; elas não sobreviveriam em uma penitenciária comum”, conta o autor Ullisses Campbell.

Nome badalado entre consumidores de obras de true crime, Campbell lança seu quinto livro sobre o assunto. Em Tremembé: O Presídio dos Famosos (Matrix | 376 páginas | R$ 89 e R$ 62, ebook), o jornalista vai além de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Alexandre Nardoni. Para ele, o mais interessante era contar, também, as histórias dos anônimos.

“Os quatro livros anteriores são biografias de um único personagem. Então, é uma imersão maior”, diz, citando Suzane: Assassina e Manipuladora; Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido; Flordelis: A Pastora do Diabo; e Francisco de Assis: O Maníaco do Parque. “Esse é uma antologia, cada capítulo é uma história diferente. Achava que isso tornaria a pesquisa e a escrita mais fáceis, mas no decorrer do processo descobri que cada capítulo é um livro independente”, pontua.

Ullisses passeia pelas histórias pregressas e a rotina dos condenados, revelando curiosidades sobre seus comportamentos. Para dar conta do desafio, reuniu histórias e motivações que conversassem entre si. “Como todos os crimes são chocantes, não queria que ficasse uma colcha de retalhos com o simples objetivo de chocar”, explica.

Bastidores da escrita

Ullisses conta que visitou o Tremembé algumas vezes e relata que conversou com alguns de seus personagens durante as tradicionais “saidinhas”. O autor ressalta que mantém uma relação estritamente profissional com todos, mas admite que sente abertura maior com as mulheres.

“Elas querem contar suas histórias, saber dos filhos, me mandam cartas. Os homens me consideram meio ‘X9’. O maior retorno que tenho da penitenciária masculina é de policiais penais e outros funcionários que frequentam a ala”, diz Campbell.

Desde quando lançou seu livro sobre Suzane Richthofen, que inaugurou sua trilogia de mulheres assassinas, Ullisses tornou-se uma fonte segura para quem busca sanar a curiosidade sobre a rotina dela. Mas, na ocasião, a coisa não foi simples. A obra ganhou repercussão e notoriedade justamente pelo fato de Suzane ter tentado vetar sua publicação, em 2019. Inicialmente, a Vara de Execuções Penais de Taubaté acatou o pedido. Mas, a decisão foi revista pelo STF, que liberou a publicação.

Anos depois, o assassinato cometido por Suzane e pelos irmãos Cravinhos continua a repercutir, e ela volta a ser personagem no novo lançamento de Campbell. “O brasileiro tem um fetiche pela Suzane. Acho que ela está muito naquele viés de que é uma mulher branca, loira, bonita, rica. Tem o estereótipo da criminosa sensual, que desperta fantasias”, opina, sobre a intensa busca por informações sobre a criminosa de 41 anos.

Humanização sem glamour

Em tempos de alta procura por produções de true crime para séries, filmes e documentários, Campbell aponta para a necessidade de se ter cautela, não criar monstros: “Alguns crimes eu tento trazer para perto do leitor defendendo a tese de que as pessoas que estão em Tremembé poderiam ser da nossa família. Você não precisa ser um monstro para ir para lá”.

Mesmo assim, afirma compreender a postura de quem nega a literatura true crime: “Quanto mais o crime brutal se aproxima do leitor, mais ele se incomoda. Mas, essas pessoas que estão dentro da penitenciária continuam sendo humanas, vivendo como nós aqui fora”.

O autor, no entanto, observa que humanizar é diferente de idealizar: “O que eu sou contra é a glamourização. Isso acontece, às vezes, por fatores que estão alheios à minha vontade. Por exemplo, a Suzane é uma mulher bonita e isso glamouriza. Não sou eu que deixo esse preso famoso, ele apareceu no Jornal Nacional”.

Elenco da série Tremembé, que estreia em 30 de outubro no Prime Video Crédito: divulgação

Dos livros às telas

Na esteira do livro vem a série do Prime Video. Com estreia em 31 de outubro, Tremembé promete mostrar o que acontece dentro da prisão, com direito a um desfile de figuras notórias das páginas policiais. Com direção-geral de Vera Egito, a série é inspirada nos dois primeiros livros de Ullisses Campbell, sobre Suzane e Elize Matsunaga, e tem cinco episódios.