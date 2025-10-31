STREAMING

Quem é Sandrão, ex de Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga que aparece na série 'Tremembé'

Série do Prime Video inspirada em obras de Ulisses Campbell revive casos que chocaram o país e mostra bastidores de cadeia

Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:31

A nova série “Tremembé”, produção nacional do Prime Video, promete mergulhar nas histórias e bastidores da penitenciária paulista conhecida por reunir alguns dos nomes mais emblemáticos do noticiário criminal brasileiro. A trama é inspirada em livros do jornalista Ulisses Campbell e traz à tela nomes como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Roger Abdelmassih, Anna Carolina Jatobá, Alexandre Nardoni, os irmãos Cravinhos e Sandrão.

O que mais chamou a atenção do público foi o triângulo amoroso polêmico envolvendo Elize Matsunaga, Sandrão e Suzane von Richthofen. Segundo relatos, Suzane teria sido o motivo da separação entre Elize e Sandrão, ambas detentas em Tremembé.

As duas se conheceram na fábrica de roupas da prisão, período em que Sandrão e Elize ainda mantinham um relacionamento. Pouco tempo depois, Suzane e Sandrão oficializaram a união em setembro de 2014, em um procedimento interno de “reconhecimento afetivo”, que permite às presas viverem juntas em uma ala destinada a casais.

Quem é Sandrão?

Sandra Regina Gomes, mais conhecida como Sandrão, carrega um histórico marcado pela violência. Condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro e morte de um adolescente em 2003, ela ficou conhecida após o caso em que sequestrou o vizinho de 14 anos, com ajuda de três cúmplices. O resgate inicialmente pedido foi de R$ 40 mil, reduzido depois a R$ 3 mil. Mesmo após o pagamento, o jovem foi encontrado morto, com um tiro na cabeça, amarrado, amordaçado e com um saco cobrindo o rosto.

Durante o cumprimento da pena, Sandrão também se envolveu em novas ocorrências, entre elas, a agressão a um agente penitenciário, que resultou em sua transferência para Tremembé. Ainda assim, ela chegou a colaborar em eventos internos, como concursos de beleza da unidade prisional.