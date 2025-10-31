Acesse sua conta
Quem é Sandrão, ex de Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga que aparece na série 'Tremembé'

Série do Prime Video inspirada em obras de Ulisses Campbell revive casos que chocaram o país e mostra bastidores de cadeia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:31

Elize Matsunaga, Sandrão e Suzane von Richthofen
Elize Matsunaga, Sandrão e Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

A nova série “Tremembé”, produção nacional do Prime Video, promete mergulhar nas histórias e bastidores da penitenciária paulista conhecida por reunir alguns dos nomes mais emblemáticos do noticiário criminal brasileiro. A trama é inspirada em livros do jornalista Ulisses Campbell e traz à tela nomes como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Roger Abdelmassih, Anna Carolina Jatobá, Alexandre Nardoni, os irmãos Cravinhos e Sandrão.

O que mais chamou a atenção do público foi o triângulo amoroso polêmico envolvendo Elize Matsunaga, Sandrão e Suzane von Richthofen. Segundo relatos, Suzane teria sido o motivo da separação entre Elize e Sandrão, ambas detentas em Tremembé.

Sandrão namorou Elize e Suzane na cadeia

Suzane e Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
Sandrão por Reprodução
1 de 5
Suzane e Sandrão por Reprodução

As duas se conheceram na fábrica de roupas da prisão, período em que Sandrão e Elize ainda mantinham um relacionamento. Pouco tempo depois, Suzane e Sandrão oficializaram a união em setembro de 2014, em um procedimento interno de “reconhecimento afetivo”, que permite às presas viverem juntas em uma ala destinada a casais.

Quem é Sandrão?

Sandra Regina Gomes, mais conhecida como Sandrão, carrega um histórico marcado pela violência. Condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro e morte de um adolescente em 2003, ela ficou conhecida após o caso em que sequestrou o vizinho de 14 anos, com ajuda de três cúmplices. O resgate inicialmente pedido foi de R$ 40 mil, reduzido depois a R$ 3 mil. Mesmo após o pagamento, o jovem foi encontrado morto, com um tiro na cabeça, amarrado, amordaçado e com um saco cobrindo o rosto.

Série Tremembé estreia na Prime Video

Série Tremembé por Divulgação
Série Tremembé por Divulgação
Série Tremembé por Divulgação
Letícia Rodrigues vive Sandrão na série por Divulgação
Letícia Rodrigues vive Sandrão na série por Divulgação
Série Tremembé por Divulgação
Série Tremembé traz triângulo amoroso na cadeia por Divulgação
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
[Edicase]A produção “Tremembé” mostra a vida de personagens marcados por crimes famosos no Brasil (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video) por Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video
Kelner Macêdo como Christian Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Felipe Simas como Daniel Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Carol Garcia como Elize Matsunaga na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Letícia Rodrigues como Sandrão na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
1 de 36
Série Tremembé por Divulgação

Durante o cumprimento da pena, Sandrão também se envolveu em novas ocorrências, entre elas, a agressão a um agente penitenciário, que resultou em sua transferência para Tremembé. Ainda assim,  ela chegou a colaborar em eventos internos, como concursos de beleza da unidade prisional.

Em 2015, Sandrão, passou a cumprir pena em regime semiaberto no Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos, após decisão judicial que permitiu a progressão de seu regime. Ela acabou desaparecendo do olhar público após o fim da relação com Suzane.

Tags:

Tremembé Suzane von Richthofen

