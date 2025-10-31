Quem é Sandrão, ex de Suzane von Richthofen e Elize Matsunaga que aparece na série 'Tremembé'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:31
A nova série “Tremembé”, produção nacional do Prime Video, promete mergulhar nas histórias e bastidores da penitenciária paulista conhecida por reunir alguns dos nomes mais emblemáticos do noticiário criminal brasileiro. A trama é inspirada em livros do jornalista Ulisses Campbell e traz à tela nomes como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, Roger Abdelmassih, Anna Carolina Jatobá, Alexandre Nardoni, os irmãos Cravinhos e Sandrão.
O que mais chamou a atenção do público foi o triângulo amoroso polêmico envolvendo Elize Matsunaga, Sandrão e Suzane von Richthofen. Segundo relatos, Suzane teria sido o motivo da separação entre Elize e Sandrão, ambas detentas em Tremembé.
Sandrão namorou Elize e Suzane na cadeia
As duas se conheceram na fábrica de roupas da prisão, período em que Sandrão e Elize ainda mantinham um relacionamento. Pouco tempo depois, Suzane e Sandrão oficializaram a união em setembro de 2014, em um procedimento interno de “reconhecimento afetivo”, que permite às presas viverem juntas em uma ala destinada a casais.
Sandra Regina Gomes, mais conhecida como Sandrão, carrega um histórico marcado pela violência. Condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro e morte de um adolescente em 2003, ela ficou conhecida após o caso em que sequestrou o vizinho de 14 anos, com ajuda de três cúmplices. O resgate inicialmente pedido foi de R$ 40 mil, reduzido depois a R$ 3 mil. Mesmo após o pagamento, o jovem foi encontrado morto, com um tiro na cabeça, amarrado, amordaçado e com um saco cobrindo o rosto.
Série Tremembé estreia na Prime Video
Durante o cumprimento da pena, Sandrão também se envolveu em novas ocorrências, entre elas, a agressão a um agente penitenciário, que resultou em sua transferência para Tremembé. Ainda assim, ela chegou a colaborar em eventos internos, como concursos de beleza da unidade prisional.
Em 2015, Sandrão, passou a cumprir pena em regime semiaberto no Centro de Ressocialização Feminino de São José dos Campos, após decisão judicial que permitiu a progressão de seu regime. Ela acabou desaparecendo do olhar público após o fim da relação com Suzane.