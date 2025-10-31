Acesse sua conta
Após megaoperação, chefes do CV serão separados e transferidos para evitar retaliações

Traficantes serão submetidos a forte esquema de isolamento e segurança

  Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 10:21

Chefões do CV devem ser transferidos após megaoperação Crédito: Reprodução/O Globo

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) já definiu a estratégia para a transferência dos dez chefes do Comando Vermelho (CV), de acordo com informações do O Globo. Os traficantes teriam ordenado os bloqueios e barricadas no Rio de Janeiro após a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha.

As transferências são um pedido do governo do Rio à Vara de Execuções Penais (VEP), vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado. Apesar da solicitação ainda esperar autorização judicial, a Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias (Senappen) já tem um plano de dispersão dos criminosos para cinco presídios federais de segurança máxima.

Os dez chefões que formam a cúpula da facção devem ser distribuídos entre as unidades de Brasília (DF), Porto Velho (RO), Mossoró (RN), Campo Grande (MS) e Catanduvas (PR). A ação se dá para evitar represálias, dificultando a articulação entre os líderes e fragilizando a estrutura de comando do CV dentro do sistema prisional.

Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção
Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão
Agentes das forças de segurança em escadaria no Complexo do Alemão
PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28)
Barricada incendiada no Alemão
Fuzil apreendido na Operação Contenção
Equipes deixam a Cidade da Polícia na manhã desta terça (28)
Justamente pelo número de presídios de segurança máxima, não é possível evitar que dois ou mais desses chefões acabem na mesma unidade. Por conta disso, eles serão submetidos a um esquema de rigor ainda mais forte, usando até o isolamento completo das lideranças para que planos não sejam traçados.

As penitenciárias federais de segurança máxima contam com celas individuais de cerca de 6 metros quadrados, controle rígido de visitas e comunicação externa extremamente restrita. O ministério também vai adotar a prática de rodízio entre as unidades, transferindo periodicamente os detentos com base em informações de inteligência, para evitar articulações internas.

