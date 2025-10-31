Após megaoperação, chefes do CV serão separados e transferidos para evitar retaliações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 10:21
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) já definiu a estratégia para a transferência dos dez chefes do Comando Vermelho (CV), de acordo com informações do O Globo. Os traficantes teriam ordenado os bloqueios e barricadas no Rio de Janeiro após a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha.
As transferências são um pedido do governo do Rio à Vara de Execuções Penais (VEP), vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado. Apesar da solicitação ainda esperar autorização judicial, a Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias (Senappen) já tem um plano de dispersão dos criminosos para cinco presídios federais de segurança máxima.
Os dez chefões que formam a cúpula da facção devem ser distribuídos entre as unidades de Brasília (DF), Porto Velho (RO), Mossoró (RN), Campo Grande (MS) e Catanduvas (PR). A ação se dá para evitar represálias, dificultando a articulação entre os líderes e fragilizando a estrutura de comando do CV dentro do sistema prisional.
Megaoperação contra o Comando Vermelho
Justamente pelo número de presídios de segurança máxima, não é possível evitar que dois ou mais desses chefões acabem na mesma unidade. Por conta disso, eles serão submetidos a um esquema de rigor ainda mais forte, usando até o isolamento completo das lideranças para que planos não sejam traçados.
As penitenciárias federais de segurança máxima contam com celas individuais de cerca de 6 metros quadrados, controle rígido de visitas e comunicação externa extremamente restrita. O ministério também vai adotar a prática de rodízio entre as unidades, transferindo periodicamente os detentos com base em informações de inteligência, para evitar articulações internas.