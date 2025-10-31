SEGURANÇA

Após megaoperação, chefes do CV serão separados e transferidos para evitar retaliações

Traficantes serão submetidos a forte esquema de isolamento e segurança

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) já definiu a estratégia para a transferência dos dez chefes do Comando Vermelho (CV), de acordo com informações do O Globo. Os traficantes teriam ordenado os bloqueios e barricadas no Rio de Janeiro após a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha.

As transferências são um pedido do governo do Rio à Vara de Execuções Penais (VEP), vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado. Apesar da solicitação ainda esperar autorização judicial, a Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias (Senappen) já tem um plano de dispersão dos criminosos para cinco presídios federais de segurança máxima.

Os dez chefões que formam a cúpula da facção devem ser distribuídos entre as unidades de Brasília (DF), Porto Velho (RO), Mossoró (RN), Campo Grande (MS) e Catanduvas (PR). A ação se dá para evitar represálias, dificultando a articulação entre os líderes e fragilizando a estrutura de comando do CV dentro do sistema prisional.

Justamente pelo número de presídios de segurança máxima, não é possível evitar que dois ou mais desses chefões acabem na mesma unidade. Por conta disso, eles serão submetidos a um esquema de rigor ainda mais forte, usando até o isolamento completo das lideranças para que planos não sejam traçados.