Diretora do Fogo Cruzado critica megaoperação no Rio: 'Violência só muda de lugar'

Para a especialista em segurança pública a ação policial está longe de enfrentar efetivamente as facções criminosas no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 22:03

Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro
Dezenas de corpos das vítimas foram carregados por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Mais de 120 pessoas morreram na megaoperação Contenção, realizada nesta terça-feira (28) nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, a mais letal já registrada na história do país. A ação policial afetou o transporte público, a saúde e a educação da região, mas, para a especialista em segurança pública e Diretora do Instituto Fogo Cruzado, Cecília Olliveira, a operação está longe de enfrentar efetivamente o problema das facções criminosas no Brasil. 

Olliveira destacou o fato da facção criminosa Comando Vermelho (CV), líder do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, estar há décadas em um processo de expansão para todo o país. A política de enfrentamento do estado e da União, segundo a jornalista, não tem conseguido lidar com as dimensões que o grupo conquistou e consolidou ao longo dos anos. “O CV e o PCC [Primeiro Comando da Capital] são resultados de um país que decidiu empurrar o problema da segurança pública para debaixo do tapete por mais de 30 anos”, criticou.

Megaoperação contra o Comando Vermelho

Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção por Reprodução
Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão por Reprodução
Agentes das forças de segurança em escadaria no Complexo do Alemão por Reprodução
PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28) por Reprodução
Barricada incendiada no Alemão por Reprodução
Fuzil apreendido na Operação Contenção por Reprodução
Equipes deixam a Cidade da Polícia na manhã desta terça (28) por Reprodução
1 de 7
Barricadas em chamas em reação à Operação Contenção por Reprodução

A especialista apontou caminhos para o enfrentamento que não inclui a morte de pessoas em massa. “Combater o crime exige outra lógica. A gente precisa atacar fluxos financeiros e patrimoniais, fortalecer corregedorias independentes, combater a corrupção dentro do Estado. Sem isso, as ações apenas deslocam a violência de um lugar para outro, e o ciclo continua rodando”, apontou.

Somente nesta quarta-feira (29), mais de 100 linhas de ônibus deixaram de circular; escolas e postos de saúde permaneceram fechados, e há relatos de moradores feridos por balas perdidas, entre eles, uma mulher atingida dentro de uma academia e um homem em situação de rua.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi resultado de mais de um ano de investigação. Mandados de busca, apreensão e prisão foram expedidos pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). A ação contou com apoio do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) e teve como objetivo principal prender lideranças criminosas e conter a expansão territorial do Comando Vermelho no estado e em outras regiões.

Os complexos do Alemão e da Penha abrigam 26 comunidades sob domínio da facção.

O último balanço divulgado pelo governo do estado do Rio de Janeiro registra 119 mortes na megaoperação realizada nesta terça-feira nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte da cidade. Já o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) diz que são pelo menos 132 vítimas.

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta, o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, informou que 115 mortos são civis e quatro, policiais. Também foram feitas 113 prisões, e dez adolescentes foram encaminhados a unidades socioeducativas.

