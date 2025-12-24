OBRAS

Bruno Reis anuncia data de entrega do novo viaduto da Avenida ACM

Prefeito também revelou quando a Maternidade e Hospital da Criança (MHC) será inaugurada

Maysa Polcri

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 13:43

Viaduto em frente ao Shopping da Bahia está sendo construído Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

Falta pouco para que as obras do novo viaduto Antônio Linhares, na Avenida ACM, sejam finalizadas. O prazo para a entrega da via foi anunciado pelo prefeito Bruno Reis (União) nesta terça-feira (24). De acordo com o gestor, a inauguração será realizada no dia 26 de janeiro.

Com mais de 86% dos serviços já concluídos, a estrutura promete melhorar a mobilidade em uma das regiões de maior fluxo de veículos da capital baiana permitindo que os motoristas vindos da Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), região do BRT Hiper, sigam no sentido Acesso Norte sem passar pela Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), em especial pelo Viaduto dos Rodoviários.

Nas últimas semanas, diversas modificações foram feitas no fluxo de veículos para garantir o içamento de estruturas metálicas da estrutura. O novo viaduto vai permitir que os motoristas saiam diretamente da frente do Shopping da Bahia para a região do Detran, na Avenida ACM, sem que precisem passar pela frente da rodoviária.

A data de inauguração foi confirmada pelo prefeito durante entrevista à rádio Sociedade. "O viaduto [em frente ao] Shopping da Bahia, [será entregue em] 26 de janeiro, que é o dia de aniversário de ACM Neto. A gente vai comemorar o aniversário dele, dando esse presente importante para a cidade", disse Bruno Reis, citando o ex-prefeito de Salvador.