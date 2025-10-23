Acesse sua conta
Acesso ao Viaduto Raul Seixas é interditado; veja alternativas para chegar à Av. ACM

Intervenção ocorre por causa das obras de implantação de um novo viaduto na região da rodoviária

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 10:00

Viaduto Raul Seixas
Viaduto Raul Seixas Crédito: Google Street View

O acesso ao Viaduto Raul Seixas voltou a ser interditado na noite de quarta-feira (22).  O trecho das faixas mais próximas à Madeireira Brotas e à Rodoviária, foi bloqueado por causa da nova etapa das obras de implantação de um novo viaduto na região do terminal rodoviário.

A interdição se dará de segunda a sexta, das 10h às 12h e das 13h às 16h; e aos sábados, a partir das 9h. Nesses períodos, haverá o bloqueio de apenas uma faixa, permanecendo a outra livre para circulação.

Como alternativa para chegar à Av. ACM, esses condutores podem fazer o retorno no Viaduto Duda Mendonça, que fica logo após a antiga sede do Detran. Já os motoristas que vêm da Av. Paralela pela via expressa, mais próxima à Estação do Metrô Rodoviária, continuarão podendo subir o Viaduto Raul Seixas.

Em setembro deste ano, o viaduto já havia sido interditado. O novo equipamento do Shopping da Bahia, que está em construção, vai permitir que os motoristas saiam diretamente da frente do Shopping da Bahia para a região do Detran, na Avenida ACM, sem que precisem passar pela frente da rodoviária.

Obras do viaduto do Shopping da Bahia chegam a 86%

As obras do viaduto direcional localizado em frente ao Shopping da Bahia entraram na reta final. Com 86% dos serviços já realizados, a estrutura deve melhorar a mobilidade em uma das regiões de maior fluxo de veículos de Salvador, permitindo que os motoristas vindos da Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), região do BRT Hiper, sigam no sentido Acesso Norte sem passar pela Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), em especial pelo Viaduto dos Rodoviários.

Viaduto em frente ao Shopping da Bahia

Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS
1 de 6
Viaduto em frente ao Shopping da Bahia por Betto Jr. / Secom PMS

A intervenção viária tem o investimento de R$ 50,7 milhões, entre recursos próprios e de financiamento da Caixa Econômica Federal, e integra o projeto da Nova Avenida Tancredo Neves, que reúne uma série de obras na região para melhorar o trânsito. A Prefeitura já entregou a duplicação da ponte sobre o Rio Camarajipe, o pontilhão da Rua Marcos Freire, o Complexo Viário Tatti Moreno e o Viaduto Duda Mendonça, em frente ao Corpo de Bombeiros, além das obras de implantação do BRT.

