SALVADOR

Obras do viaduto em frente ao Shopping da Bahia chegam a 86%; veja prazo de entrega

Intervenção viária tem o investimento de R$ 50,7 milhões

Millena Marques

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 16:37

Viaduto em frente ao Shopping da Bahia Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

As obras do viaduto direcional localizado em frente ao Shopping da Bahia entraram na reta final. Com 86% dos serviços já realizados, a estrutura deve melhorar a mobilidade em uma das regiões de maior fluxo de veículos de Salvador, permitindo que os motoristas vindos da Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), região do BRT Hiper, sigam no sentido Acesso Norte sem passar pela Ligação Iguatemi-Paralela (LIP), em especial pelo Viaduto dos Rodoviários.

A intervenção viária tem o investimento de R$ 50,7 milhões, entre recursos próprios e de financiamento da Caixa Econômica Federal, e integra o projeto da Nova Avenida Tancredo Neves, que reúne uma série de obras na região para melhorar o trânsito. A Prefeitura já entregou a duplicação da ponte sobre o Rio Camarajipe, o pontilhão da Rua Marcos Freire, o Complexo Viário Tatti Moreno e o Viaduto Duda Mendonça, em frente ao Corpo de Bombeiros, além das obras de implantação do BRT.

“Estamos falando do novo centro comercial da cidade. Por aqui, passam 7 de cada 10 ônibus que circulam por Salvador. 30% dos veículos de toda a cidade passam por aqui diariamente. Todos sabem como era no passado, uma região extremamente engarrafada. Nós já melhoramos muito e, com mais esta obra aqui, teremos uma melhora ainda mais substancial”, diz o prefeito Bruno Reis, que esteve na vistoria realizada neste sábado (4).

“Hoje há uma confluência aqui, em frente ao Shopping da Bahia, de quem vem da Av. Bonocô e de quem vem do Parque da Cidade e quer se deslocar seja para o Acesso Norte, para a Paralela ou para a Av. Tancredo Neves. Com essa obra, este problema será resolvido. Estamos trabalhando muito. Não é uma obra simples, é uma obra complexa. O trabalho não para”, completou.