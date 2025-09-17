MOBILIDADE

Prefeito anuncia prazo de entrega do viaduto do Shopping da Bahia; confira

Bruno Reis (União Brasil) fez previsão durante a inauguração do viaduto Paulo Colombiano nesta quarta-feira (17)

Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:26

Prefeito Bruno Reis Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), disse que o viaduto Zé Linhares, em frente ao Shopping da Bahia, deve ser entregue até janeiro de 2026. A declaração foi feita em inauguração do viaduto Paulo Colombiano, na Rótula do Abacaxi, nesta quarta-feira (17), nova ligação viária estratégica para melhorar a mobilidade urbana da região. "Eu quero inaugurar (o viaduto Zé Linhares) antes do natal. A previsão é que aconteça em dezembro deste ano ou janeiro do ano que vem", afirmou.

A nova ligação viária da Rótula do Abacaxi é uma estrutura estratégica para melhorar a mobilidade urbana da região.O trecho concentra cerca de 70% da frota de ônibus da capital. Ou seja, sete de cada 10 ônibus passam pela região diariamente. “Com isso, a gente vai avançando, melhorando a mobilidade de Salvador. Hoje, nós somos a segunda capital do Brasil em mobilidade, ficamos apenas atrás de Brasília, que é uma cidade planejada, uma cidade que nasceu há pouco tempo e que é plana”, pontua Bruno Reis.

Quem saía da Avenida San Martin pela Barros Reis, por exemplo, e queria passar pela Bonocô, tinha que passar embaixo do Complexo da Rótula do Abacaxi, gerando mais retenção. “Um engarrafamento que a gente via de forma permanente embaixo dos viadutos. Agora, não. Com essa alça, conseguimos um acesso direto à Avenida Barros Reis e Bonocô, ganhando tempo de deslocamento e, consequentemente, podendo chegar mais rápido ao centro da cidade”, pontua o prefeito.

O secretário de Mobilidade da capital, Pablo Souza, diz que é difícil precisar um tempo que será reduzido durante o deslocamento, mas garante que os impactos do novo viaduto serão positivos. "O cálculo depende do itinerário que você quer utilizar, então ele vai variar de acordo com o vetor que você venha fazer esse deslocamento. (...) a intenção é melhorar a lógica de deslocamento de uma maneira gera. Cada vetor vai ter a sua melhoria", diz.

O secretário de Infraestrutura, Luiz Carlos, lembrou que a intervenção se soma a outras melhorias recentes na região, como a inauguração do viaduto Duda Mendonça e os complexos viários Rei Pelé e Tatti Moreno, que juntos estão transformando a mobilidade na capital baiana. “Tenho que agradecer ao prefeito que sempre acatou projetos de melhoria para a mobilidade da nossa cidade, como a trincheira da Silveira Martins, como acatou a via que inauguramos ligando Vila Laura à Luiz Anselmo”, diz.

Batizado em homenagem ao sindicalista rodoviário Paulo Colombiano, assassinado há 15 anos, o viaduto carrega também um simbolismo afetivo. Seu filho, Tiago Colombiano, emocionou-se ao falar sobre a homenagem: "Falar sobre meu pai é um misto de sentimentos, sobre tudo o que aconteceu, sobre a história dele. Agradeço ao prefeito, à classe rodoviária, todos que estão aqui. Então, em nome de toda a família Colombiano, quero deixar meu agradecimento.