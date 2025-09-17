Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeito anuncia prazo de entrega do viaduto do Shopping da Bahia; confira

Bruno Reis (União Brasil) fez previsão durante a inauguração do viaduto Paulo Colombiano nesta quarta-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:26

Prefeito Bruno Reis
Prefeito Bruno Reis Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), disse que o viaduto Zé Linhares, em frente ao Shopping da Bahia, deve ser entregue até janeiro de 2026. A declaração foi feita em inauguração do viaduto Paulo Colombiano, na Rótula do Abacaxi, nesta quarta-feira (17), nova ligação viária estratégica para melhorar a mobilidade urbana da região. "Eu quero inaugurar (o viaduto Zé Linhares) antes do natal. A previsão é que aconteça em dezembro deste ano ou janeiro do ano que vem", afirmou.

A nova ligação viária da Rótula do Abacaxi é uma estrutura estratégica para melhorar a mobilidade urbana da região.O trecho concentra cerca de 70% da frota de ônibus da capital. Ou seja, sete de cada 10 ônibus passam pela região diariamente. “Com isso, a gente vai avançando, melhorando a mobilidade de Salvador. Hoje, nós somos a segunda capital do Brasil em mobilidade, ficamos apenas atrás de Brasília, que é uma cidade planejada, uma cidade que nasceu há pouco tempo e que é plana”, pontua Bruno Reis.

Quem saía da Avenida San Martin pela Barros Reis, por exemplo, e queria passar pela Bonocô, tinha que passar embaixo do Complexo da Rótula do Abacaxi, gerando mais retenção. “Um engarrafamento que a gente via de forma permanente embaixo dos viadutos. Agora, não. Com essa alça, conseguimos um acesso direto à Avenida Barros Reis e Bonocô, ganhando tempo de deslocamento e, consequentemente, podendo chegar mais rápido ao centro da cidade”, pontua o prefeito.

O secretário de Mobilidade da capital, Pablo Souza, diz que é difícil precisar um tempo que será reduzido durante o deslocamento, mas garante que os impactos do novo viaduto serão positivos.  "O cálculo depende do itinerário que você quer utilizar, então ele vai variar de acordo com o vetor que você venha fazer esse deslocamento. (...) a intenção é melhorar a lógica de deslocamento de uma maneira gera. Cada vetor vai ter a sua melhoria", diz.

O secretário de Infraestrutura, Luiz Carlos, lembrou que a intervenção se soma a outras melhorias recentes na região, como a inauguração do viaduto Duda Mendonça e os complexos viários Rei Pelé e Tatti Moreno, que juntos estão transformando a mobilidade na capital baiana. “Tenho que agradecer ao prefeito que sempre acatou projetos de melhoria para a mobilidade da nossa cidade, como a trincheira da Silveira Martins, como acatou a via que inauguramos ligando Vila Laura à Luiz Anselmo”, diz.

Batizado em homenagem ao sindicalista rodoviário Paulo Colombiano, assassinado há 15 anos, o viaduto carrega também um simbolismo afetivo. Seu filho, Tiago Colombiano, emocionou-se ao falar sobre a homenagem: "Falar sobre meu pai é um misto de sentimentos, sobre tudo o que aconteceu, sobre a história dele. Agradeço ao prefeito, à classe rodoviária, todos que estão aqui. Então, em nome de toda a família Colombiano, quero deixar meu agradecimento.

A prefeitura destacou os investimentos em mobilidade da capital. Nos últimos anos, a cidade reduziu seu tempo médio de deslocamento de 30 para 19 minutos, ficando atrás apenas de Brasília (17 minutos) no ranking nacional de fluidez no trânsito - um avanço que, segundo o prefeito Bruno Reis, ainda pode melhorar com as intervenções em andamento.

Leia mais

Imagem - Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais

Consórcio é habilitado para obras de expansão do metrô de Salvador; saiba mais

Imagem - Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais

Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais

Mais recentes

Imagem - Veja alimentos e bebidas que ajudam a aumentar a energia

Veja alimentos e bebidas que ajudam a aumentar a energia
Imagem - PRF prende mulher com aves silvestres, drogas e TV Box em Feira de Santana

PRF prende mulher com aves silvestres, drogas e TV Box em Feira de Santana
Imagem - Shopping de Salvador lança Circuito do Sorvete com descontos de 10%

Shopping de Salvador lança Circuito do Sorvete com descontos de 10%

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
01

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
02

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro
03

Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo